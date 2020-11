Joe Gomezt megoperálták, a szezon jelentős részére kidőlt

Van Dijk után újabb belsővédője sérült meg a Liverpoolnak: A 23 éves Joe Gomez az angol válogatott szerdai edzésén szenvedett el egy olyan térdsérülést, amelyet csütörtökön operálni is kellett.

A játékos fizikai kontaktus nélkül sérült meg úgy, hogy a közleménye szerint a szezon "jelentős részét" ki is kell hagynia. Nagy veszteség ez a csapat számára, ugyanis Gomez szinte az összes mérkőzésen pályára lépett idén - rajta kívül a Jürgen Klopp által belsővédő poszton elképzelt Fabinho is kidőlt, Trent Alexander-Arnoldnak is ki kell hagynia pár meccset. Mint ismert Virgil van Dijk keresztszalag-szakadás miatt akár a nyári EB-t is kihagyhatja.

Klopp számára Joel Matip, valamint a tapasztalatlannak számító Nathaniel Phillips és Rhys Williams jelenthet opciót a védelem közepén - amíg Fabinho fel nem épül a combizomsérüléséből.