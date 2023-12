Joao Félix góljával rangadót nyert a Barcelona

A portugál válogatott támadó éppen a „kárvallott” Atlético Madrid kölcsönjátékosaként szerepel a katalánoknál...

A Barcelona 1–0-ra nyert az Atlético Madrid ellen vasárnap a spanyol élvonal 15. fordulójában.

A forduló előtt pontazonossággal állt az élmezőnyben a két csapat, így vérbeli rangadóra számíthatott a barcelonai Olimpiai Stadion népes közönsége.

Nem is maradtak ezzel adósak a felek, bár a mérkőzés eleje inkább a jókora mezőnyfölényben futballozó katalánokról szólt.

Joao Félix és Robert Lewandowski egyaránt szerezhetett volna gólt – utóbbi kétszer is –, de ezek a próbálkozások még nem értek révbe.

A 28. percben azonban már megszerezte a vezetést a házigazda: Raphinha és Joao Félix remek összjátéka után utóbbi emelte át a labdát a madridiak kapusa, Jan Oblak felett (1–0). Mint ismert, a portugál válogatott támadó éppen az Atlético kölcsönjátékosaként szerepel a Barcelonánál.

A félidőben hármat is cserélt a vendégek edzője, Diego Simeone. A második játékrész elején úgy tűnt, ennek meg is lesz az eredménye: birtokolta a labdát a fővárosi gárda, sőt, Álvaro Morata helyzetbe is került, igaz, az kimaradt. A túloldalt pedig Raphinha találta telibe nagy helyzetben a kapufát.

Tíz perccel a rendes játékidő vége előtt jártak a legközelebb az egyenlítéshez a vendégek: Depay 20 méterről elvégzett szabadrúgását követően Pena hatalmas bravúrral tolta a lécre a jobb felső sarokba tartó labdát.

A hajrában mindkét fél előtt adódott lehetőség, de Lewandowski mellé, Correa pedig a katalánok kimozduló kapusába lőtte a labdát.

A Barcelona tehát 1–0-ra legyőzte és egyúttal megelőzte a tabellán az Atlético Madridot.

A katalán csapatot négy egység választja el az éllovasoktól, a Real Madridtól és a vele azonos pontszámmal rendelkező Gironától.

A Barca a következő fordulóban éppen utóbbit, a térségi riválist fogadja.