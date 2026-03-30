Bár Defoe korábban már dolgozott a Rangersnél egy ideiglenesen megbízott stáb tagjaként, illetve a Tottenham Hotspur akadémiáján is edzősködött, ezúttal egy új szerepkör vár rá.

"A Woking egy történelmi klub, amelyben nagy lehetőség rejlik, és alig várom, hogy része legyek ennek az izgalmas projektnek. Tűkön ülök, hogy elkezdhessem a munkát" – nyilatkozta a kinevezését követően a Tottenham Hotspur, a Sunderland és a Portsmouth egykori csatára.

Ugyanakkor Defoe egyáltalán nem marad magára: a klub már hivatalosan bejelentette, hogy az egykor a Fulhamet irányító Paul Bracewell lesz a másodedzője.

Érdekesség, hogy a Woking igen precízen igyekezett megtalálni a megfelelő embert a csapat élére. Az állásinterjúkon olyan szakvezetőt keresett a vezetőség, aki képes meghonosítani a modern támadófutballt – végül Defoe lett a befutó.

A Woking jelenleg 11. a 24 csapatos National League-ben.

