Goal.com
Live
AFC Bournemouth v Southampton FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Először nevezték ki vezetőedzőnek az 57-szeres angol válogatott csatárt

Jermain Defoe veszi át az angol hetedosztályú Woking irányítását – ez lesz az első állandó vezetőedzői megbízatása.

Bár Defoe korábban már dolgozott a Rangersnél egy ideiglenesen megbízott stáb tagjaként, illetve a Tottenham Hotspur akadémiáján is edzősködött, ezúttal egy új szerepkör vár rá.

"A Woking egy történelmi klub, amelyben nagy lehetőség rejlik, és alig várom, hogy része legyek ennek az izgalmas projektnek. Tűkön ülök, hogy elkezdhessem a munkát" – nyilatkozta a kinevezését követően a Tottenham Hotspur, a Sunderland és a Portsmouth egykori csatára.

Ugyanakkor Defoe egyáltalán nem marad magára: a klub már hivatalosan bejelentette, hogy az egykor a Fulhamet irányító Paul Bracewell lesz a másodedzője.

Érdekesség, hogy a Woking igen precízen igyekezett megtalálni a megfelelő embert a csapat élére. Az állásinterjúkon olyan szakvezetőt keresett a vezetőség, aki képes meghonosítani a modern támadófutballt – végül Defoe lett a befutó.

A Woking jelenleg 11. a 24 csapatos National League-ben.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Hirdetés