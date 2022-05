Jelentősen átalakulhat a Debrecen kerete a nyáron, ők távozhatnak:

Nyerj ingyen 8 millió forintot a Liverpool–Chelsea meccsel! Ide kattintva regisztrálhatsz a játékért!

Az már biztos, hogy az élvonalba tavaly visszajutó Debrecen jövőre is NB I-es lesz, az viszont kérdés, hogy milyen kerettel vág neki a Loki a következő szezonnak, ugyanis 10 játékos szerződése is lejár a klubnál.

Szabó Péter, DVSC Futball Zrt. igazgatótanácsának elnöke, Ábrók Zsolt cégvezető és Tőzsér Dániel sportigazgató a Debrecen TV műsorának vendége volt, amelyben értékelték a vasárnap befejeződő szezont, valamint a lehetséges nyári változásokról is szót ejtettek.

"Elégedettek soha nem lehetünk, ugyanakkor, ha figyelembe vesszük a lehetőségeinket, elmondhatjuk, hogy elértük a minimális célkitűzésünket. Az utolsó meccs függvényében végezhet a csapat a hatodik helyen is. Ez a reálisnál kicsit jobb eredmény, amivel bebizonyítottuk: jó szakmai munkával a kisebb költségvetést lehet kompenzálni" - mondta Szabó Péter.

Tőzsér Dániel hozzátette, amióta sportigazgatóként dolgozik a klubnál, mindkét szezonban sikerült teljesíteni a célkitűzést, idén egyszer sem állt kieső helyen a csapat.

"A lelkiismeretem tiszta, jól irányban halad szakmailag a klub" - mondta a sportigazgató.

"Az utóbbi öt évben mindig az a két csapat esett ki, amelyik a legtöbb „fiatalpercet” produkálta. Mi pedig benn maradtunk" - értékelt Tőzsér.

A műsorban elhangzott, hogy az NB I-ben a DVSC rendelkezik az egyik legalacsonyabb költségvetéssel.

A klubnál tíz játékosnak is lejár a nyáron a szerződése, akiket meg is neveztek: Kosicky, Póór, Nikolic, Korhut, Varga, Dzsudzsák, Soltész, Pintér, Ugrai, Tischler. Róluk Tőzsér elmondta, lesznek távozók és maradók is.

Ábrók Zsolt cégvezető Baráth Péterről közölte: hivatalos ajánlat még nem érkezett érte, de ha azzal mindkét fél jól jár, megfontolják a lehetőséget.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az MTK-Debrecen meccsen a hazai siker 1.68, a döntetlen 4.10, a vendég győzelem 4.35-szörös pénzt fizet. (x)