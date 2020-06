James Rodriguez: Tudni szeretném, miért nem játszom többet

Sajnálja, hogy kevés játéklehetőséget kap, mert szerinte van olyan tehetséges, hogy segíteni tudja a Real Madridot a kolumbiai válogatott játékosa, James Rodriguez.

A támadója múlt nyáron tért vissza a Királyiakhoz, miután két évig kölcsönben volt a együttesénél.

A 28 éves labdarúgót szeretné eladni a madridiak vezetőedzője, Zinedine Zidane, ugyanis a francia vezetőedző nincs megelégedve mutatott teljesítményével. Igaz, az idény jól indult számára, ám később gyengén muzsikált, ráadásul sérülések is hátráltatták, így október 19. óta vasárnap léphetett először pályára, 78 percet kapott Zidane-tól.



"Sok mindent mondanak rólam, de a nagy része hazugság. A legjobban az zavar, amikor a professzionalizmusomat vonják kétségbe, ezt nem tudom elfogadni - idézi James Gol Caracolnak adott interjúját a spanyol AS. - Profi vagyok, azért értem el mindezt. Megnyugtat, hogy akik közel állnak hozzám, körülöttem vannak, azok tisztában vannak mindezzel. Keményen edzek, igyekszem mindig fejlődni."



Több pletyka látott napvilágot arról is, hogy problémái vannak Zidane-nal, azonban ezt cáfolta, elmondása szerint sosem volt gondja a francia vezetőedzővel: "Minden edzőnek vannak prioritásai. Nekünk egy normális munkakapcsolatunk van."



A kolumbiai játékos úgy érzi, jelenleg nincsen a kiemelkedő játékosok között a csapatban, de keményen dolgozik azért, hogy minél jobb teljesítményt nyújtson és újra magas szinten futballozzon.

"Nem tudhatom mit hoz a jövő, de annyi biztos, hogy olyan csapatnál szeretnék kikötni, ahol megmutathatom a legjobbamat, azt, mit tudok valójában."



Nagyon zavarja, hogy kevés játéklehetőséget kap, ráadásul nem tudja, mi ennek az oka, de biztos benne - annak ellenére, hogy a Realban kiváló képességű játékosok vannak - ha több bizalmat kapna a vezetőedzőtől, akkor van olyan tehetséges, hogy több területen is tudná segíteni a csapatot.

"Ugyanakkor megértem Zidane-t, hiszen sok mindent nyert azokkal a játékosokkal, akik a csapat gerincét adják, nem csoda, ha bennük bízik."



