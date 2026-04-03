Kórházba szállították James Rodríguezt a Franciaország elleni meccs után

A 34 éves középpályás múlt vasárnap, március 29-én lépett pályára Marylandben a világbajnoki címvédő Franciaország ellen. Bár a találkozón 63 percet játszott, csapata 3–1-es vereséget szenvedett – a franciák győzelmét Désiré Doué duplája és Marcus Thuram gólja biztosította be.

A mérkőzést nehéz körülmények között, 26 fokos hőségben rendezték meg, ami utólag súlyos következményekkel járt a sztárjátékos számára. Csütörtökön (április 2-án) a Kolumbiai Labdarúgó Szövetség (FCF) hivatalos közleményben tudatta, hogy a jelenleg az MLS-ben szereplő Minnesota United labdarúgója Minneapolisba való visszatérése után lett rosszul.

A szövetség hivatalos közleménye

A kolumbiai szövetség orvosi stábja és a nemzeti csapat igazgatósága az alábbi tájékoztatást adta ki:

"A Kolumbiai Labdarúgó Szövetség az orvosi stábján és a Válogatott Igazgatóságán keresztül tájékoztatni kívánja a közvéleményt és a médiát a kolumbiai válogatott csapatkapitánya, James Rodríguez egészségi állapotáról."

"Megerősítést nyert – a Minnesota állambeli orvosi központtal való kapcsolatfelvétel után –, hogy a középpályás professzionális megfigyelés alatt állt egy nem sportszakmai jellegű egészségügyi állapot miatt."

A közlemény kitért a pontos okokra is:

"A Franciaország elleni mérkőzés másnapján a játékosnál súlyos dehidratáció jelentkezett, amely az elmúlt 72 órában kórházi kezelést igényelt preventív és felépülési célú megfigyelés érdekében."

Nincs szó újabb sérülésről

James Rodríguez pályafutását végigkísérték a különböző izomsérülések, ám a szövetség hangsúlyozta, hogy a mostani esetnek nincs köze a korábbi fizikai problémáihoz.

"Fontos tisztázni, hogy ez a helyzet nem áll összefüggésben mozgásszervi sérülésekkel, és nem kapcsolódik a futballtevékenységéhez" – tette hozzá a szövetség. "Szerencsére a jelenlegi orvosi jelentés kedvező alakulást és folyamatos javulást jelez. Az FCF gyors és teljes felépülést kíván Jamesnek."

A Minnesota United stábja folyamatos kapcsolatban áll a válogatott orvosaival, hogy monitorozzák a csapatkapitány állapotát. Rodríguez a francia meccs előtt három nappal Horvátország ellen is 63 percet töltött a pályán, így a szervezetét érő kettős terhelés és a hőség együttesen vezethetett a rosszulléthez.

Kolumbia gőzerővel készül a 2026-os észak-amerikai világbajnokságra, ahol Portugáliával, a Kongói DK-val és Üzbegisztánnal szerepelnek majd egy csoportban. A szurkolók bíznak benne, hogy a válogatott tízese hamarosan visszanyeri korábbi formáját.

