James parádés napja, továbbra is százszázalékos az Everton

Az angol bajnokság negyedik fordulójában az eddig mind a három mérkőzését megnyerő Everton hazai pályán fogadta a Brighton csapatát.

Carlo Ancelotti csapata a remek bajnoki rajtot a Brighton ellen szándékozott folytatni, míg a vendégcsapat célja az volt, hogy feledtesse a múlt heti drámai, 100. perces igazságtalanul elveszített elleni bajnokiját.

A kisebbik liverpooli csapat vezére ezen a napon az átigazolási szezon nagy szerzeménye, a Real Madridtól igazolt James Rordiguez volt.

A kolumbiai középpályás az első félidőben gólpasszt adott honfitársának Minának, majd a második játékrészben maga is betalált két alkalommal.

