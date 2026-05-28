Ezért nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket Jadon Sancho

Az Aston Villa egykori jobbhátvédje arra a felvetésre, miszerint lehet, hogy a Premier League-ben most láthattuk utoljára Jadon Sanchót, így felelt.

"Talán. Ez egy nehéz kérdés, mert én szeretem őt mint játékos. Szerintem amikor a Borussia Dortmundnál szerepelt, akkor egészen kiemelkedőt nyújtott. Megmutatta, hogy mire képes igazán, egy technikás játékos, aki imádja felvállalni az egy az egy elleni helyzeteket. Később azonban nem láttuk ezeket.

Nem tudom, hogy ez amiatt alakult-e ki, mert túl nagy váltás volt számára a Manchester United, és ezáltal csökkent az önbizalma. A Villánál már olykor megvillantotta újból a tehetségét, de a magas fizetése távol tartja tőle a csapatokat."

Sancho a mögöttünk hagyott idényt az Aston Villánál töltötte kölcsönben, amelynél egyenlőre nem döntöttek arról, hogy végleg leigazolják-e a Manchester Unitednál – ezt maga Unai Emery vezetőedző is megerősítette.

Minden sorozatot figyelembe véve 39 mérkőzésen egy góllal és három gólpasszal segítette a birminghamieket a 26 éves szélső, aki részben csereként lépett pályára a 2025-26-os kiírásban.

