Itt a vége? Kiszáll a felnőttcsapat működtetéséből a Dorog elnöke

Nem látja biztosítottnak a színvonalas és eredményes szereplés feltételeit.

Mayer László, a labdarúgó NB II-ből sereghajtóként kiesett Dorogi FC elnöke bejelentette, a jövőben nem tud részt venni az együttes működtetésében.

„A Dorogi Futball Kft. 2023.05.22-én megtartott megbeszélésén tájékoztattam a csapat vezetőit és játékosait, hogy a továbbiakban nem tudok részt venni a felnőttcsapat működtetésében. Nem látom biztosítottnak Dorogon az NB-s bajnokságban történő versenyeztetés azon feltételeit, melyek elengedhetetlenek a színvonalas és eredményes szerepléshez” – olvasható a klub honlapján megjelent közleményben.

Az MTI szemléje szerint az elnök hozzátette, hogy döntése az utánpótlás egyesületben játszó gyerekek versenyeztetését nem befolyásolja.

Előzőleg a Dorog-szurkolók Facebook-oldala is közzétett egy közleményt, amelyben az állt, hogy tudomásuk szerint a klub összes játékosával szerződést bontott a vezetőség – a labdarúgóknak még a szerelést is le kellett adniuk –, ez pedig a patinás együttes megszűntét is jelentheti.

Az NB II-ből hét év után kiesett Dorogi FC-nél június elsején tartanak szurkolói ankétot.