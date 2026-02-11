Itt a vége! Kirúgta Thomas Frankot a Tottenham Hotspur

A The Athletic újságírója úgy tudja, hogy a Spurs vezetőségénél a Newcastle United elleni újabb vereség volt az utolsó csepp a pohárban. A csapat jelenleg 29 ponttal a 16. helyen áll a bajnokságban, öt pontra a kieső zónától, a klub vezetés pedig nem akarta megvárni, hogy a helyzet még rosszabbra forduljon.

A Tottenham Hotspur jelenleg is Thomas Frank utódját keresi, egyelőre még nem tudni, ki lehet a távozó dán szakember utódja.

Sajtóhírek szerint a Marseille-től távozó Roberto De Zerbi és klub korábbi vezetőedzője, Mauricio Pochettino a legesélyesebbek jelöltek a Spurs kispadjára.