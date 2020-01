Ismételten számít Hangya Szilveszterre Marco Rossi

A magyar válogatott szövetségi kapitányának viszonya rendeződött a Mol Fehérvár FC védőjével.

Marco Rossi a napokban az OTP Bank Liga Spanyolországban edzőtáborozó csapatainál tesz látogatást.

Elsőként a Mol Fehérvár FC-t látogatta meg a szövetségi kapitány, aki arra is kihasználta az adódó lehetőséget, hogy Hangya Szilveszterrel tisztázzon egy korábbi félreértést.

Marco Rossi még novemberben, a válogatott Puskás Arénában tartott első sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy korábban Hangya Szilvesztertől kapott egy olyan választ, amely után nehezen tudja elképzelni azt, hogy a fehérvári védő válogatott meghívót kapjon, ameddig ő a szövetségi kapitány.

Az olasz szakember és a Mol Fehérvár FC védője szerdán, a Mol Fehérvár FC edzését követően találkozott Spanyolországban, ahol megbeszélték a helyzetet és kiderült, hogy az egy félreértés miatt alakult ki.

– Mindig őszintén el szoktam mondani a véleményem, és ez ebben az esetben is így történt – nyilatkozta a szövetségi kapitány az mlsz.hu-nak.

– Most azonban személyesen tisztáztuk Szilveszterrel, hogy félreértettük egymást, ezért alakult ki ez a helyzet, amit most megbeszéltünk és lezártunk. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha Szilveszter megfelelő teljesítményt nyújt a klubjában, akkor ismét számításba fogom venni a válogatott keretének kialakításánál.