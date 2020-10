Ismét nyert Párizsban a Manchester United, botlott a Chelsea, Rómában veszített a BVB

Megkezdődtek a 2020-21-es idényének küzdelmei.

E-csoport

-Sevilla

Több csapat

Tovább tart Frank Lampard csapatának hullámzó teljesítménye, ezúttal hazai pályán a Sevilla ellen is csak döntetlent játszottak, csak úgy, mint a hétvégén a bajnokságban. Ezúttal a támadójáték totális csődöt mondott, a 90 perc alatt csupán négy kaput eltaláló lövést sikerült összehozni, és az Andalúzok magabiztosan tartották a labdát a Stamford Bridge-n. Talán nem vagyunk messze attól, hogy az angol sajtó elkezdje keresni Lampard utódját. De mi járhat Abramovics fejében?

Rennes-Krasnodar

Az előző idény talán legszerencsésebb csapata a Rennes a topligák közül, amely pontosan egy ponttal előnnyel áltt a harmadik helyen a Lille előtt 28. fordulóban, amikor végleg lefújták a pandémia miatt a francia bajnokságot, így végül bejutottak a Bajnokok Ligájába csoportkörébe. Most döntetlennel kezdtek az orosz Krasznodar ellen, egy olyan meccsen, amely vélhetően a csoport harmadik helyéért folytatott csata miatt lehet fontos a későbbiekben.

F-csoport

Lazio-Dortmund

A gyenge szezon rajtot követően Simone Inzaghi csapata a Bajnokok Ligájában próbált vigaszt keresni és talált is. Immobile már a hatodik percben gólt lőtt, hogy aztán a hatodik percben Hitz öngóljával mér kétgólos legyen a rómaiak előnye. Haaland a második félidőben már csak szépíteni tudott Akpa Apro góljával viszont végleg eldőlt a találkozó sorsa. A Dortmund ahogyan tavaly, úgy idén sem tudta győzelemmel kezdeni a Bajonok Ligája csoportkörét: akkor továbbjutottak, idén pedig könnyebb csoportba kerültek mint, akkor tehát temetni még nem kell Favre csapatát.

H-csoport

RB-Leipzig-Basaksehir

Willy Orban és Gulácsi Péter is végigjátszotta a Leipzig idei BL-debütálását. Az előző idény elődöntőse Angelino duplájával már húsz perc után eldöntötte a találkozó sorsát a török bajnokság címvédője ellen.

-Manchester Untied

A két évvel ezelőtti visszavágóhoz hasonlóan ezúttal is angolok nyertek, úgy, hogy ezúttal is a párizsiak voltak a toronymagas favoritok, így Di Maria most sem tudott visszavágni egykori klubjának. Most nem Lukaku volt a Vörös Ördögök hőse, mint 2018-ban, a belga azóta már az Interben ontja a gólokat., hanem jött a szinte szokásos Bruno Fernandes büntető, amivel már a hatodik percben megszerezte a vezetést Solskjaer csapata. PSG még tudott egyenlíteni a második játékrész 10.percében Martial öngóljával, ám a 87.percben jött Rashford és bevitte a kegyelemdöfést a francia szívekbe. Az angol támadó kíméletlen pontossággal lőtte ki a hosszú sarkot, az előző szezon döntőse így vereséggel kezdte az új BL-szezont.