Interjú az MTK edzőjével: Négy edző sajátosságait próbálom meg alkalmazni

Michael Boris, az MTK Budapest 45 éves német vezetőedzője a transfermarktnak adott interjújában beszélt az érkezésének körülményeiről, a tapasztalatairól, példaképeiről, az alkalmazott nyelvhasználatáról, az Oeninggel való kapcsolatáról, a magyarok EB-esélyeiről, Szoboszlairól, a magyar utánpótlásról is.

Hogyan került Budapestre?Tulajdonképpen nem terveztem külföldre menni, a magyar történet is váratlanul alakult. Bernd Storck akkori szövetségi kapitány 2016-ban edzőt keresett az U19 számára, Frank Wormuth által jött létre a kontaktus. Mivel korábban többször nyaraltam Magyarországon és Budapest is lenyűgözött, ezért világos volt, hogy vállalni szeretném a feladatot.

Hogyan került az MTK-hoz?Ajánlatot kaptam a klubtól. Ismertem, gyakran figyeltem őket, amikor még ifiedző voltam Magyarországon. Ferencváros mögött az MTK az ország második legnagyobb klubja a bajnoki címeket illetően. Ha van egy ilyen lehetőség, meg kell lépni. Tudtam mi vár rám, ezért hagytam el Japánt. Nem kérdés, nagyszerű tapasztalat volt megismerni az ázsiai munkamorált, de angolul sem beszéltek annyira jól.

A budapesti küldetéséről: A másodosztályban kezdtünk, ott a játékosok fejlesztése volt a cél. Ha lehetséges, a feljutással együtt, de nem ez volt az elsődleges. Az akadémistákat be kellett építeni, hogy a profik között is bizonyíthassanak. Ez sikerült, a feljutás után pedig világossá vált, hogy a bentmaradást helyezzük előtérbe. A helyezés nem is annyira fontos, de ha jó pontátlagot tudunk hozni, közünk sem lesz a kieséshez. De ha továbbra is így teljesítünk, akár az európai porond is lehetségessé válik.

A tapasztalatairól:Az U19-es és az U21-es válogatottnál is dolgoztam, nagyon sok játékost figyeltem meg és elemeztem ki. Hogy mit nem tapasztalok itt és mi más a Bundesligához vagy a másodosztályhoz képest? Az például feltűnt, hogy kevésbé használják ki a mélységi területeket, azaz szívesen van a játékosok lábán a labda. Az MTK korábban is ismert volt a labdabirtoklós fociról. A liga csapatai nagyon jól tudnak védekezni. Fontos, hogy megszerezzük az első gólt és más irányt adjunk a dolgoknak. Ezt adtuk elő a fiatal, sikeréhes, technikailag, fizikálisan és taktikailag jól képzett játékosoknak.

Milyen típusú edző, kik a példaképei? Megpróbálok mindegyik típusból adni valamit. A játékosokat természetesen mindig motiválni kell, ki kell sajtolni belőlük az utolsót is - Jürgen Klopp remekül csinálja ezt. Marcelo Bielsát kedvelem a defenzív gondolkodásmódja miatt, Pep Guardiolát pedig azért, ahogyan látja a focit és ahogy bejátszatja a területeket. A csapat iránti hozzáállását és ötleteit illetően szeretem Thomas Tuchelt is. Ennek a négy edzőnek a sajátosságait próbálom meg alkalmazni. Minden edzőnek megvan a filozófiája, de tapasztalataim szerint addig kell magyarázni a játékosoknak, amíg meg nem értik a dolgokat. A kulcs az, hogy meg kell találni a megfelelő hangot.

A nyelvről: A magyar természetesen egy idegennyelv számomra, sok dolgot angolul beszélünk meg. A másodosztályban nem lehetett külföldi játékosunk, ezért elkezdtem magyarul tanulni - az 50-60 legfontosabb utasítást magyarul mondtam, a külföldiek miatt viszont ennek a fele most angolul érkezik. De a legfontosabbakat mindenkinek tudnia kell magyarul is.

Arról, hogy az újpesti Oenninggel összefuthat a kupadöntőben:Természetesen jó lenne mindkettőnk számára, de keményen kell dolgoznunk a döntőért. Kötöttünk egy kisebb fogadást, az egyikünknek sütit kell hoznia, akár sütnie. A februári, Újpest elleni mérkőzésünk előtt is meghívtam őt egy kávéra. Kéthetente találkozunk és beszélünk hétköznapi témákról, nemzetközi fociról. Jó egy kicsit néha németül is beszélni.

A magyarok EB-esélyeiről: Ez egy nehéz és kemény csoport. A budapesti Puskás Aréna viszont csodálatos. Magyarország számára pedig csodálatos dolog ilyen ellenfelekkel mérkőzni. Várjuk meg, hogy Marco Rossi milyen taktikát választ. Mindenképp ők az underdogok, ha egy meccset képesek megnyerni, az már nagyszerű lenne. Azt viszont nem hiszem, hogy egyetlen győzelem elég lehet a továbbjutáshoz.

A magyar válogatottról:Magyarország számára jó, hogy csoportelsőként jutottak fel az A-divizióba, ezáltal nagyobb esélyük lehet a VB-szereplésre. A magyar foci jól fejlődik, elég csak Szoboszlai Domonik példájára gondolni. Nagyon sok új tehetség jön fel, ezáltal a keretek is fiatalodnak. Portugáliával, Franciaországgal és Németországgal viszont őszintén szólva nem tudnak versenyezni.

Szoboszlairól:Ha egészséges lesz, megvetheti a lábát a Bundesligában. Képes mérkőzéseket eldönteni, kora ellenére véghezvitt már egy pár dolgot. Egy kicsit Kai Havertz-hez hasonlítanám őt. Ő egy befejező, tudja hol van a kapu. A pontrúgásai jók, a gyorsasága is megvan. A Salzburg-iskolát járta, agresszív, tudja hogyan kell megjátszani a labdát. A Bundesliga örülhet Szoboszlainak.

A magyar utánpótlásról:Akadémiákat építettek és modernizáltak, erre nagy hangsúlyt fektetett az MLSZ. A felderítés is megváltozott annak érdekében, hogy az ország kisebb területein is megtalálják a tehetségeket. Nem véletlenül kerül elő egyre több, ez az elkövetkezendő években csak növekedni fog. A jobb játékosok külföldre igazolnak. Természetesen figyelembe kell venni azt is, hogy Magyarország kisebb, ezáltal kevesebb tehetség van, mint Németországban. De a futballt teljes mértékben támogatják.

A jövőjéről: Nagyon jól érzem magam Magyarországon, nagy megbecsülést tapasztalok itt. A város csodálatos, az életminőség magas. Nagyon elégedett vagyok, izgalmas feladatom van. Az MTK-nál lévő alapfeltételeket egy német másodosztályú klubéhoz tudnám hasonlítani. De természetesen egyszer szeretnék visszatérni Németországba. Ha mégis máshol folytatom, stimmelnie kell az olyan alapfeltételeknek, mint például a játékfilozófia. A szerződésem jövő nyáron jár le. Meglátjuk mi lesz, de én és a klub is tudja, hogy sokat köszönhetünk egymásnak.

