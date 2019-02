Iniesta exkluzív: Messi azt csinál a pályán, amit akar, és addig, amíg szeretné

A katalánok legendája az El Clasicók előtt nyilatkozott.

A Goal és a DAZN német kollégáinak sikerült exkluzív interjút készíteniük Andrés Iniestával, a Barcelona és a spanyol válogatott legendájával.

A jelenleg a japán bajnokságban játszó klasszis a holnapi és a hétvégi El Clasicóval kapcsolatban osztotta meg véleményét, kitérve rá, hogy a szombati bajnoki derbi eldöntheti-e a Barca javára a bajnoki elsőséget.

- Nem tagadom, hogy szerintem is elég komolynak tekinthető a Barca mostani előnye, de februárban még idő előtti lenne azt mondani, hogy már megvan a bajnoki trófea. És a La Liga mellett a Bajnokok Ligája is komoly kihívás a katalán csapatnak, illetve a Real mellett az Atleti-ről sem szabad megfeledkezni.

Hogyan értékeled a Real Madrid mostani idényét?

- Nem kezdték úgy a szezont, ahogy azt én is vagy ők is várták volna, emiatt is tehetett komolyabb előnyre szert a Barcelona. Abban mindenki biztos lehet, hogy a blancók a legvégéig küzdeni fognak a bajnokságban, a kupában és a BL-ben is.

A pályafutásod során 30 El Clasicót játszottál. Melyek voltak a legemlékezetesebbek?

- Nehéz választani, de a 6-2-es és 4-0-s sikerek a Bernabeuban mindenképpen ott vannak a kedvencek közt, mint ahogy a Barcelonában aratott 5-0-s győzelmünk is.

Arthur-ról azt állítják egyesek, hogy hosszú távon pótolhat téged. Mit gondolsz a leigazolásáról?

- Határozottan mondhatom: nagyon jó döntés volt a Camp Nou-ba hozni. Erős személyiség, tudja mit szeretne csinálni a pályán, de még eléggé fiatal és sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy megtalálja a saját stílusát. Biztos vagyok benne, hogy sokat profitálhat a játékából a Barca.

Korábban megvédted Ousmane Dembelét a kritikák ellenére. Most mit gondolsz róla?

- Ő képes rá, hogy meccseket döntsön el. Megvan benne a játéktudás, a gyorsaság, a technikai képzettség. Amióta kijött a sérüléseiből, egyre jobb és ez gólokban is megmutatkozik. Nagyon sokat tehet hozzá a Barca eredményességéhez a következő években.

Még nem ejtettünk róla szót, de nem mehetünk el mellette: milyennek látod Leo Messi teljesítményét?

- Továbbra is nagyon élvezem a játékát nézni. Ő jelenti a különbséget a jó focisták és a legjobbak közt. Szinte megállás nélkül termeli a gólokat és adja a gólpasszokat. Ő azt csinál a pályán, amit akar, és addig fogja csinálni, amíg szeretné.

