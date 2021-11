Infantino szerint megegyeznek a kétévenkénti vb rendezésről

Tippelj a lengyel–magyar világbajnoki-selejtezőre és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! Hajrá, magyarok!

A FIFA elnöke egyelőre nem tud jobb megoldást a kollektív büntetésnél, de a Budapestre látogatót Gianni Infantino a Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, hogy keresik a jobb megoldást a szurkolói rendbontások szankcionálására.

„Az biztos, hogy mindenfajta hátrányos megkülönböztetéssel szemben zéró toleranciát hirdettünk és ennek megfelelően szankcionálunk is minden ilyesmit – nyilatkozta a nemzetközi szövetség vezetője. – Ha azonban a legsúlyosabb büntetés sem segít visszaszorítani a káros jelenségeket, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy hatékonyabb módszerekhez kell folyamodnunk. Értem ezalatt egyrészt a megelőzést, a nevelést, másrészt a legmodernebb technológia alkalmazását a rendbontók azonosításában. Ha ugyanis egyértelműen azonosítani tudjuk őket, és eltávolítjuk a nézőtérről azokat, aki elfogadhatatlanul viselkednek, akkor nem kell miattuk megbüntetnünk az összes nézőt.”

A lap felvetette a sportvezetőnek, hogy szerintünk olykor más elbírálás alá esnek a nemzetek.

„Ezt visszautasítom, nincs így – válaszolta Infantino. – A helytelen és szabálytalan lelátói viselkedés minden formáját üldözni kell, méghozzá azonos mércével az összes FIFA-tagállamban, éppen úgy Magyarországon, ahogyan Dél-Amerikában vagy bárhol másutt. De tényleg fontos, hogy meg kell találnunk a valóban hatékony és a leginkább hatékony megoldásokat, ezen dolgozunk.”

A FIFA elnöke a többi között beszélt a világbajnokság kétévenkénti megrendezéséről is. Úgy tűnik Infantino majdnem biztos benne, hogy váltotik a megvalósítás, az UEFA tilatkozása ellenére is.

„Európának nem érdeke a változás, csakhogy a FIFA a többi ország érdekeit is képviseli. Ki kell nyitni a vb-re kijutás lehetőségét nem csak a létszámemeléssel, de a kétévenkénti rendezéssel is. Tárgyalunk, egyeztetünk, és végül meg fogunk egyezni. De ne gondolja, hogy a játékosok nem éppen annak örülnek, ha nagy meccseken, nagy tornákon játszhatnak! Ez őket is jobban motiválja. Még az UEFA főtitkáraként részt vettem a Nemzetek Ligája szisztémájának kidolgozásában, hogy kiváltsuk a sokszor érdektelen barátságos mérkőzéseket. És működik, a szurkolók és a játékosok számára is izgalmasabb tétmeccseket nézni és játszani. A nyári Eb-elődöntőről hat spanyol játékos ment tovább egyenesen az olimpiára, találkoztam velük, beszéltem velük, nem voltak szomorúak, örültek hogy fontos meccseken játszhatnak és Tokióban is messzire, a döntőig jutottak.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A magyar válogatott lengyelországi sikere gazdaggá teheti a fogadókat, hiszen 6,25-szörös szorzóval lehet rá fogadni.