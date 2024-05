Íme, a nagy titok: mutatjuk, hogyan jutott a világelitbe az MTK Budapest

„Erről az útról továbbra sem fogunk letérni”.

A fővárosi kék-fehérek keretében a játékosok 81 százaléka magyar, míg a fele saját nevelésű.



Mint megírtuk, az MTK Budapest világszinten a huszadik helyre került a Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb listáján, amely azt rangsorolja, hogy a klubok milyen százalékban foglalkoztatnak saját nemzetiségű, valamint saját nevelésű labdarúgókat.

A CIES 58 bajnokság nagyjából ezer csapatát vizsgálta meg, és arra jutott, hogy a fővárosi kék-fehérek keretében a játékosok 81 százaléka magyar, míg a fele saját nevelésű – ezzel idehaza éllovasnak számítanak.

Dr. Selei András klubigazgató szerint a kimutatás remek visszacsatolása a klub gondolkodásának.

„Természetesen ezekkel az adatokkal mi is tisztában vagyunk, hiszen az általunk korábban kitűzött stratégiának az alakulását folyamatosan nyomon követjük, de az mindig öröm, ha "kívülről nézve" is szemet szúr mindez. Két éve egy középtávú terv részeként egy határozottabb írásos stratégiát fogalmaztunk meg: a legfontosabb alapcél a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiával karöltve az értékteremtés, amelynek eszközeit öt pontban, világosan rögzítettük.

Természetesen ezzel párhuzamosan az eredményesség egy megkerülhetetlen szempont, úgy vélem, az idei szezonban ezt eddig hozta is a csapat, hiszen a bajnoki hajrában a felsőházban áll. A céljaink közé viszont határozottan lefektettük, hogy fontosnak tartjuk a hazai játékosok, valamint a saját nevelésű labdarúgók arányának magas számát a keretben, ezt kiegészítve más alapcélokkal is.

Természetesen van olyan elem, aminél még törekednünk kell a javítására, hiszen ezen célokat nem lehet gyorsan elérni, ugyanakkor a CIES legfrissebb kimutatása két kategóriában is kimutatta, hogy már most is világviszonylatban remek mutatókkal rendelkezünk. Külön öröm, hogy a törekvéseink egybecsengenek az MLSZ-ével is. Csányi Sándor elnök úr többször is kijelentette az elmúlt időszakban, milyen fontosnak tartja, hogy minél több fiatal kapja meg a lehetőséget az NB I-ben, növelve ezzel később a magyar játékosok számát is a ligában. Erről az útról mi továbbra sem fogunk letérni, mert az MTK-nak ez a hosszútávú iránya, saját nevelésű és magyar játékosokra építve szeretnénk minél sikeresebben szerepelni” – fogalmazott a klubhonlapon dr. Selei András.