Íme a bizonyíték: Suárez csalt a vizsgán – videó

Rém kellemetlen történet zárulhat le: kiderült, hogy az uruguay-i valóban csalt a nyelvvizsgán.

Luis Suárezt nyáron szerette volna szerződtetni a Juventus, ám az olasz csapat már nem szerződtethetett újabb EU-n kívüli játékost. Ugyanakkor jó ötletnek tűnt, hogy az olasz feleséggel rendelkező támadó szerezze meg az olasz állampolgárságot, amihez kellett volna neki egy nyelvvizsga.

Mint arról korábban beszámoltunk, Suárez le is vizsgázott, de meggyanúsították azzal, hogy csalt. Megkapta a kérdéseket és a válaszokat is előre. Erről most előkerült egy videó is, amelyen jól kivehető, hogy a játékos, aki később persze nem lett a Juve játékosa kap egy papírt a vizsgáztatóktól.

És ha ez még nem lenne elég: napvilágot látott egy másik felvétel is, amin vidán fényképezkednek vele a vizsgáztatók.

