Ilyen se volt még: a liláknak szurkolnak a fradisták!

Dibusz Dénes abban bízik, hogy a csoportelső Fiorentina a következő fordulóban „besegít” a Ferencvárosnak.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes számára „félig üres” a pohár a Genk elleni hazai döntetlen után, de abban bízik, hogy az utolsó fordulóban egy Fiorentina elleni döntetlennel esélyük lesz továbbjutni a Konferencialiga-csoportból.

A cikk lejjebb folytatódik

Amint arról beszámoltunk, a Ferencváros csütörtökön 1–1-es döntetlent játszott hazai pályán a belga KRC Genkkel a Konferencia-liga csoportküzdelmeinek negyedik fordulójában.

Az eredménnyel nem teljesen elégedett Dejan Sztankovics vezetőedző együttese ezzel továbbra is veretlenül a továbbjutást érő második helyen áll csoportjában és az ötödik fordulóban, november 30-án a szerb FK Csukaricski otthonába látogat, míg december 14-én a Fiorentinát fogadja a Groupama Arénában.

„A mérkőzés képe alapján, főleg a végén ezt a nagyszerű lövést megélve kicsit csalódottak lehetünk, ráadásul egy nagyon amatőr szituáció volt a kapott gólnál, nem tudtunk időben cserélni, pedig lett volna rá lehetőségünk. Pont onnan hiányzott az ember, ahonnan sikerült betalálniuk” – nyilatkozta a Ferencváros kapusa a mérkőzés után az M4 Sportnak, utalva arra, hogy a sérült Samy Mmaee helyére Ismael Aaneba még nem tudott beállni, amikor Munoz egyenlített.

„Összességében többnyire kiegyenlített mérkőzés volt, érezhetően mindkét csapat próbált kicsit változtatni az első találkozóhoz képest. Több lehetőségünk volt a kinti mérkőzéshez viszonyítva, többször is ott voltunk olyan helyzetben, ami góllal végződhetett volna, de sajnos nem sikerült begyűjteni ezt a kulcsfontosságú három pontot” – fogamazott Dibusz, aki abban bízik, hogy az utolsó fordulóban egy Fiorentina elleni pontszerzéssel be tudják biztosítani a továbbjutást.

Miután a két csapat mindkét mérkőzése döntetlennel zárult, a továbbjutást nagyban befolyásolja majd, hogy a folytatásban mire megy a két csapat a csoportot vezető Fiorentinával, amely a következő fordulóban a belgákat fogadja.

„Most az egyszer lehet, hogy a lila-fehéreknek fogunk szorítani” – jegyezte meg ezzel kapcsolatban, a firenzei klub színeire utalva Dibusz.

Sigér Dávid szerint a csoport előzetes favoritjaival játszott sok döntetlen is azt bizonyítja, hogy a Ferencváros megállja a helyét a sorozatban.

„Hízelgő ránk nézve, hogy egy ilyen csoportban pariban tudunk lenni és ilyen szintű csapatokkal fel tudjuk venni a kesztyűt. Lehet, hogy a mérkőzés előtt aláírtuk volna ezt az eredményt, de így, hogy kevesebben voltunk a pályán, amikor kaptuk a gólt, egy kicsit fáj. Ugyanakkor nagyon nagy dolog, hogy négy mérkőzés után a mi kezünkben van a sorsunk” – mondta.

A gólszerző Alekszandar Pesics is csalódott a döntetlen miatt, főleg a szerencsétlen körülmények között kapott gól miatt.

„Meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, vezettünk is, de akkor kaptuk a gólt, amikor Mmaee megsérült és eggyel kevesebben voltunk. Nem volt szerencsénk, de van még két mérkőzésünk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy továbbjussunk ebből az Európa-liga-szintű csoportból” – nyilatkozta a szerb támadó.

A második félidő elején lecserélt Kristoffer Zachariassen elárulta, a combhajlítójával nem volt minden rendben az elmúlt hónapban, és ugyan egyre jobbnak tűnt, de a Genk elleni meccsen rosszabbodott. A mérkőzéssel kapcsolatban elmondta, szerinte jó meccset játszottak a belgákkal, de inkább elvesztettek két pontot, semmint nyertek egyet.

„Jó lehetőségeink voltak, meg is szereztük a vezetést. Győzni akartunk, úgyhogy picit csalódott vagyok a döntetlen miatt. De minden nyitott még, van miért harcolni a csoportban. Úgy érzem inkább, hogy vesztettünk két pontot, mert vezettünk és úgy éreztem, hogy irányítjuk is a mérkőzést, volt több nagy lehetőségünk is, hogy még többször betaláljunk” – mondta.