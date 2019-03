Ilyen fiatal gólszerzője több mint 60 éve nem volt az olasz válogatottnak

A finnek ellen talált be a Juventus tehetsége.

Moise Kean, a fiatal támadója szombaton a Finnország ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen pályafutása során először léphetett pályára a kezdőként az olasz válogatottban, és ezt egy góllal tette emlékezetessé.

A 19 éves támadó még novemberben debütált a nemzeti csapatban, és a finnek elleni találatával ő lett az Azzurri történetének második legfiatalabb gólszerzője.

Bruno Nicolé még 1958-ban 18 évesen és 258 naposan talált be először az olasz csapatban, őt követi most már Kean, aki többek között Giuseppe Meazzát, Carlo Rampinit és Gianni Riverát is megelőzte.

Moise Kean first international goal in his first start. Remember the name pic.twitter.com/04vbL29qAF — Chris (@Juventini_1897) March 23, 2019

A Juventus játékosa rendkívül emlékezetes hónapot tudhat maga mögött, hiszen március elején az Udinese ellen 4-1-re megnyert bajnokin megszerezte első két bajnoki találatát a szezonban, és most a válogatottban is letette a névjegyét.

Moise Kean várhatóan kedden ismét lehetőséget fog kapni a Lichtenstein elleni mérkőzésen, amelyen egy győzelemmel az olasz csapat tökéletessé tehetné a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőinek rajtját.

