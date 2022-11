Ilyen egy igazi pédakép! – Szoboszlai a pórul járt kisfiú segítségére siet

Nem habozott, gyorsan reagált a bejegyzésre, hogy felvidítsa a kisfiút.

Az Aranygól.hu figyelt fel rá, hogy egy kisfiú Szoboszlai Dominik mezét kérte a Luxemburg elleni mérkőzést követően, amit a futballista ki is dobott a nézőtérre, azonban azt nem a 9 éves gyerek, hanem az egyik vezérszurkoló kaparintott meg.

„Neked, a magyar szurkolók fejének, aki megcsípte azt a Szoboszlai-mezt, amelyet 2022. november 12-én, csütörtökön a Luxemburg–Magyarország mérkőzésen a fiamnak dobott, valószínűleg soha nem fogod látni ezt az üzenetet, de ma este egyértelműen eloltottad a fiam szemében lévő összes csillagot a gesztusoddal! Nem kívánunk ártani az embereknek, de ma este egyértelműen szerencsés vagy, hogy nem voltam jelen" – írta közösségi oldalán a fiú édesapja.

Az Aranygól.hu ezt a bejegyzést meg is osztotta Instagram oldalán, ahol nem sokkal később Szoboszlai Dominik is megjelent. „A kisfiú vagy a szülők elérhetőségét kérném és a másik mez az övé" – írta a válogatott csapatkapitánya kommentben, az oldal beszámolója szerint azóta pedig sikerült is megbeszélniük a történteket.

