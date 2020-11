Ikszelt a tartalékos Real Madrid idegenben

Hiába a korai vezetés, 1–1-es döntetl jtászott a Villarreal otthonában a nagyon tartalékos a spanyol bajnokság 10. fordulójában.

A vezető találat a második percben esett: Carvajal beívelését Mariano fejelte a kapuba.

A 75. percben Courtois teljesen fölöslegesen összehozott egy büntetőt, amelyet Moreno értékesített.

