Így vélekedik a Ferencváros Európa-liga esélyeiről az MLSZ elnöke

Meglepő nyilatkozatott adott Csányi Sándor.

Az M4 Sport csatornának adott nyilatkozatában beszélt arról a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke, Csányi Sándor, hogy mit gondol a Ferencváros Európa-liga esélyeiről. „A Fradinak potenciális esélye van bejutni a döntőbe."

A Ferencváros az Európa-liga H-csoportjából nagy bravúrt végrehajtva csoportelsőként jutott tovább, megelőzve a francia élvonalban szereplő AS Monacót, a török Trabzonsport és a szerb Crvena zvezdát. Ezzel a fővárosiak rögtön az El legjobb 16 csapata közé kerültek, ahol olyan csapatok is szembe jöhetnek majd, mint a Barcelona, a Manchester United, a Juventus vagy éppen az AS Roma.

