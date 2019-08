Így várják az edzők a Fradi - Dinamo mérkőzést

Szergej Rebrov és Nenad Bjelica is bízik csapata továbbjutásában.

Mint ismert, a 1-1-es döntetlent ért el a Dinamo Zágráb otthonában a BL-selejtező odavágóján.

A budapesti zöld-fehérek vezetőedzője, Szergej Rebrov bizakodóan várja a keddi visszavágót.

- A stratégiánkon mindenképpen változtatni fogunk, hiszen ezúttal mi játszhatunk hazai pályán, ezért teljesen másfajta futballt kell mutatnunk, mint Zágrábban. A múlt heti mérkőzés óta eltelt időt arra fordítottuk, hogy kidolgozzuk a nyerő taktikát.

- A Valletta ellen mi voltunk az esélyesek, ez mégis nagy nyomást helyezett ránk, míg a Ludogorec elleni párharcban a bolgárok számítottak favoritnak, mégis mi jutottunk tovább. Nagyon fontos lesz, hogy maximálisan koncentráljunk majd a horvátok elleni visszavágón. Minden mérkőzés egyformán fontos. Az előző szezonban például azért voltak fontos találkozóink, mert meg kellett nyernünk a 30. bajnoki címet. Sokat jelent számomra, hogy egy ilyen nagy múltú klubnál dolgozhatok, éppen ezért számomra minden meccs véresen komoly. Ha azt nézzük, hogy a Ferencváros legutóbb 1995-ben jutott el a BL csoportköréig, de az Európa Ligában (korábban UEFA Kupa - a szerk.) is 15 éve volt, akkor kijelenthetjük, hogy a klub számára különösen fontos a Dinamo elleni visszavágó - olvashatóak Rebrov szavai a fradi.hu-n.

Az ukrán tréner szerint roppant fontos lesz a szurkolók jelenléte is.

- A Dinamót remek támadójáték jellemzi, kiváló játékosai vannak, de a foci nem csak a támadásokról szól. A párharc első felén vagyunk csak túl, a visszavágón a továbbjutásra fogunk koncentrálni. Minden eshetőségre felkészítettük a játékosokat, akiknek mindig el kell mondani, hogy az adott helyzetben milyen lehetőségeik vannak. A legfontosabb, hogy a saját játékunkat játsszuk. Nagyon fontos, hogy a szurkolóink ismét megtöltik a lelátókat, hiszen értük játszunk. Ha megkérdeznénk a játékosokat, ők is azt mondanák, hogy sokkal jobb telt ház előtt pályára lépni. Tisztelet a Ferencváros szurkolóinak, akik a legjobbak Magyarországon, ezt megmutatták Zágrábban is, ahol egy igazi szurkolói had bíztatta a mieinket.

A horvátok szakvezetője, Nenad Bjelica pedig tanulna a zágrábi mérkőzésen elkövetett hibáiból.

- Mindannyian abban bízunk, hogy mi kerülünk tovább a következő körbe, és ezért az elmúlt napokban mindent meg is tettünk – mondta az eszéki származású 47 esztendős tréner. – Minden játékosom maximálisan koncentrált állapotban végezte a feladatát az edzéseken, tisztában vannak vele, hogy nem azt nyújtották az első találkozón, amire valójában képesek. Én már tudom, hogy a meccs egyes fázisaiban mit szeretnénk játszani, és bízom abban, hogy ez eredményre is vezet - fogalmazott Bjelica.

