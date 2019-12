Így ünneplik a Karácsonyt a focivilág sztárjai

Sokan tettek közzé magukról képeket.

Karácsony alkalmából elcsendsedik pár napra a focivilág is.

A játékosok is ünnepléssel, pihenéssel és családjuk körében töltik az ünnepeket.

Nézzünk be pár labdarúgóhoz, Sergio Ramostól, Kylian Mbappén át, Leo Messi-ig, hogy ők miként karácsonyoznak.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

A cikk lejjebb folytatódik

¡Felices fiestas!

Os deseo lo mejor en estas fechas y espero que paséis unos días estupendos con los vuestros.

Happy holidays! I wish you all the best and hope you spend some great days with your loved ones.

🎄🍾👨‍👩‍👦‍👦👶🍾🎄 pic.twitter.com/Eo4Pb7Uxz7 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 23 December 2019

My kids don’t know how good they’ve got it pic.twitter.com/kZxEBdQghh — Andy Robertson (@andrewrobertso5) 24 December 2019

Feliz Navidad para todos. Ellos mis mejores regalos. 🎁🎄 pic.twitter.com/j3g8qS3p0L — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 24 December 2019

In Sweden we celebrate today. To all those who celebrate today or tomorrow, Merry Christmas 🎄 pic.twitter.com/sEr6vpf3xi — Freddie Ljungberg (@freddie) 24 December 2019