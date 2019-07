Így telik Antoine Griezmann első napja a Barcelonánál

A pénteken jelentette be, hogy a klub leigazolta Antoine Griezmann-t.

A francia támadó tegnap meg is érkezett a katalán fővárosba, ma pedig már a Barca központjában töltötte a napot.

Először átesett a szükséges orvosi vizsgálatokon.

