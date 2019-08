Így értékelt a Pool és a Chelsea mestere az Európai Szuperkupa után

Ezt gondolták a párharcról a menedzserek.

A szerda este tizenegyesekkel nyerte az Európai Szuperkupát, miután 2-2-es meccs után büntetőkkel diadalmaskodott a ellen.

A Vörösök menedzsere, Jürgen Klopp a meccs után eszerint értékelt.

- Mi vagyunk a bajnokok - We are the Champions. Imádtam mindig is ezt a zeneszámot.

Mind a Chelsea, mind a Liverpool megmutatta, hogy mire képes, ez egy boxmeccshez volt hasonló.

A srácok megmutatták, hogy tudnak küzdeni és ma egy igazán szép esténk volt a győzelmet követően.

Frank Lampard pedig eszerint beszélt a meccsről.

- Számomra mi voltunk az erősebb csapat a mérkőzés képe szerint. Nem volt szerencsénk, de a következő időszakban sokkal pontosabbnak kell lennünk.

Egyébként büszkeséget és boldogságot érzek a csapatommal kapcsolatban. Nem szeretek veszteni, nem az a fajta vagyok.

A ellen elvesztett találkozó más volt, mint a mai. Klopp csapata sokkal régebben épül, mint a mostani Chelsea. Mi csak hat hete vagyunk együtt, de mégis büszke vagyok a csapatomra.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!