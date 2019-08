Így értékelt a Fradi mestere a BL-ből való kiesést követően

Ezt gondolta az ukrán szakvezető a vesztes meccs után.

A 4-0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Dinamo Zágrábtól a 3. selejtező-körének visszavágóján, amellyel a magyar együttes búcsúzott BL-álmaitól.

Lovrencsics Gergő volt az első megszólaló a meccs után.

- Szégyellem magam a csapat nevében is. Amire felkészültünk, hogy a lepattanó labdákat is felszedjük, azt nem tudtuk megoldani. Kaptunk gyorsan két gólt a második félidőben és vége is volt.

Nem lehet kihagyni ennyi helyzetet a meccs elején, ebből tanulnunk kell és készülni az -rájátszásra.

Indulatok beszélnek most belőlem, de majd a mester elmondja, hogy mit tegyünk. De tovább kell menjünk, ki kell tennünk a szívünket és a lelkünket a pályára az EL-szereplésért.

A mérkőzést követően Sergei Rebrov is elmondta véleményét a mai történésekről.

- Más tempóban játszottak a horvátok a középpályán a második félidőben, de berúghattuk volna a helyzeteinket az első játékrészben.

Ez benne van a fociban, készen kell állnunk a következő lépcsőfokra az EL-ben.

Mi hiányzott? Be kellett volna lőni a helyzeteinket az első félidőben.

Meg kell néznünk a következő ellenfelünket az EL-ben, de ugyanúgy készülnünk kell a bajnokságra is.

