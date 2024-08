Igazi világsztárok léphetnek pályára a Bozsik Arénában

Izrael vs Olaszország

A francia Kylian Mbappét, az olasz Gianluigi Donnarummát vagy éppen a belga Kevin de Bruyne-t is láthatják a magyar szurkolók Kispesten.

Fogadj 20-szoros szorzóval, hogy lesz gól a Chelsea-Manchester City Premier League mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Magyar szurkolók előtt fogadja az izraeli válogatott a franciákat, a belgákat és az olaszokat a Nemzetek Ligájában.

A Honvéd bajnoki mérkőzései, az U21-es Európa-bajnokság és az Maccabi Tel-Aviv nemzetközi kupameccsei után újabb rangos összecsapásoknak ad otthont a Bozsik Aréna idén, ugyanis az izraeli válogatott Kispesten rendezi meg a Nemzetek Ligája-mérkőzéseit – jelentette be vasárnap a kispesti klub hivatalos honlapja.

Szeptemberben az olasz, októberben a francia, míg novemberben a belga nemzeti együttes lép pályára Kispesten és a találkozóra a magyar szurkolók számára is elérhetők lesznek a belépők. Ez pedig azt is jelenti, hogy a világ egyik legértékesebb játékosa, a francia Kylian Mbappé, az olasz Gianluigi Donnarumma vagy éppen a belga Kevin de Bruyne is pályára léphet a Bozsik Arénában.

Az Olaszország elleni mérkőzésre hétfő délben indul a jegyértékesítés a magyar szurkolók számára, akik a kapu mögé, a B-szektorokban vásárolhatnak belépőket.

Mint megírtuk, szeptember 6-án Belgium is Magyarországon, Debrecenben játssza le az Izrael elleni hazai mérkőzését a Nemzetek Ligájában. Azt a meccset azonban zárt kapuk mögött rendezik meg.

AZ IZRAELI VÁLOGATOTT NEMZETEK LIGÁJA-MÉRKŐZÉSEI A BOZSIK ARÉNÁBAN

2024. szeptember 9., hétfő, 20:45

Izrael–Olaszország

2024. október 10., csütörtök, 20:45

Izrael–Franciaország

2024. november 17., vasárnap, 20:45

Izrael–Belgium