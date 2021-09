Igazi magyar karrier, Adorján Krisztián útja Liverpooltól Budafokig

Tizenhat évesen került ki Liverpoolba, mint a magyar futball nagy reménysége. Ám nemhogy a Liverpool, tétmérkőzésen egyetlen más topbajnokság csapatának mezét sem ölthette magára. Mégsem bán semmit az olasz harmad- és másodosztályt, illetve Írországot és Albániát is megjáró támadó középpályás. Hogy miért nem, azt alább elmondja a karrierjét Budafokon újraindító Adorján Krisztián.

– Ha egyetlen szóval kellene jellemezned eddigi karrieredet, mi lenne rá a legmegfelelőbb kifejezés?

– Az „érdekes” biztosan, az „izgalmas” szintén. De a „kalandos” jelzőt is választhatnám.

– Miért a „kalandos”?

– Mert sok helyen jártam, számos országban, a futball többféle szintjén is megfordultam, voltam fent és lent. Sokat tapasztaltam, sok kihívással szembesültem.

– A „csalódást keltő” is illene rá?

– A közvélemény szemében nyilván igen, csakhogy az engem nem érdekel. Ettől még meg tudom érteni, ha valaki úgy gondolja, nem azt a pályát futottam be, amit reméltek nekem, vagy amit én magam is elgondoltam egykor, de csak én tudom, miért alakult így, és semmiért sem változtatnám meg. Ez az út formált azzá, aki ma vagyok, anélkül nem biztos, hogy ugyanilyen lennék. Valószínűleg akkor sem lennék ugyanez az ember, ha nagy karriert csinálok. Azért egy pillanat erejéig megnézném magam úgy, sikeres sztárfutballistaként, de nincs bennem rossz érzés, amiért másképp alakult az életem.

– No de akkor adódik a kérdés, miért nem lettél az?

– Számos összetevője van. Egyértelmű, hogy én is hibáztam olykor, talán mentség, hogy fiatal voltam, és nem volt mellettem senki, aki megfelelően terelt volna. Most jöhetnék a szokásos dumával, hogy akadtak edzők, akik valamiért nem játszattak, de felesleges lenne, meg nem is ezen múlt. Ha egy valamit ki kell ragadjak a rossz döntések közül, az az Olaszországba igazolásom a Groningen után. Bár akkor azt éreztem, úgy a helyes, visszatekintve arra az időszakra, és csak a szakmai szempontokat mérlegelve a holland első osztályból valószínűleg nem szabadott volna az olasz harmadik ligába szerződnöm. A civil életem szempontjából azonban ez is fontos mérföldkőnek bizonyult.

– Hogy miért, abba még belemegyünk, hanem abban mégiscsak megegyezhetünk, a pályád álomszerűen indult, amikor tizenhat évesen a Liverpoolba szerződtél. Alighanem a világ legboldogabb embere voltál akkor.

– Persze. Azóta, hogy kisgyerekként beleszerettem a futballba, az volt az álmom, hogy egy nagy klubban szerepeljek, ha azt vesszük, hogy edzhettem a Liverpool első csapatával, hogy nagyon nagy játékosok társaságában vívhattam edzőmeccseket, hogy mindezeket az élményeket átélhettem, jó érzés fog el.

– A történeted, és számos más eset alapján azonban ma már mondhatjuk, egy fiatal játékos azzal a döntéssel, hogy topklubba igazol, rendkívül vékony jégre lép. Mert ha bejön, ott a világhírnév, csakhogy ez a futballisták egy elég elenyésző százalékának jön be. Ha viszont nem sikerül azon a szinten megragadni, az kiválthat olyan (lelki) törést, amit aztán roppant nehéz feldolgozni. Hogy egyik nap még a Liverpool mezét öltheted magadra, másnap meg egy harmadosztályú együttesben szerepelsz.

– Ez akkor igazán nehéz ügy, ha valaki nem is akar dolgozni magán, a lelki és mentális következményeken, illetve ha nincs meg ehhez a megfelelő segítség. Akkor tényleg elég nehéz feldolgozni, hogy lejjebb kellett adni. És ez valóban okozhat lelki törést, sokaknak okoz is, nekem is volt olyan időszak, amikor kínlódtam, ahogyan az is nehéz volt, amikor megsérültem Olaszországban, s kevesebbet játszottam. De nekem volt segítségem. Szakemberhez fordultam, és sikerült jól kijönni a krízisből.

