Idrissi: a Sevilla megelőzheti a Real Madridot és a Barcelonát

A Sevilla a Barcelonával és a Real Madriddal versenyezhet a spanyol bajnoki címért – állítja Oussama Idrissi, aki a holland AZ-től igazolt a spanyolokhoz.

A 24 éves marokkói játékos szerint új csapata lenyűgöző teljesítményt nyújtott a Barcelonával szemben a bajnokságban és a elleni Szuperkupa-döntőben is, s erre alapozva állítja, hogy a bajnokságban versenyben lesz a legnagyobakkal, sőt le is győzi őket.

„A futballban mindig van esélye mindenkinek és minden lehetséges – mondta Idrissi. – Jó játékosaink vannak és nagyon keményen dolgozunk a sikerekért. Nehéz szezon előtt állunk, amelyben sok jó csapattal találkozunk majd. Tiszteljük a riválisokat, de mindenkit le akarunk győzni. A Sevilla nagy klub, amely egy nagyszerű bajnokságban szerepel. Jó edzőnk van, jók a munkatársai és csodásak a létesítmények. Ez egy tökéletes hely, ahol fejlődhetek és jobb futballista lehetek.”

Idrissi az AZ-vel a második helyen állt a holland bajnokságban, amikor az a járvány miatt félbeszakadt. A csapatnak ugyannyi pontja volt, mint az éllovas Ajaxnak, vagyis nyílt volt a verseny.

„Nagyon nehéz volt elfogadni, hogy Covid miatt be kellett fejezni a bajnokságot – nyilatkozta Idrissi. – Csapatként jól teljesítettünk és jól is álltunk, de sajnos nem tudtuk befejezni a szezont. Ezt követően két hónapunk volt edzés nélkül, amikor végig otthon voltunk. Nehéz időszak volt, mert sok erőt veszítettünk. Amikor újra elkezdtük a felkészülést, akkor lépésről lépesre kellett haladni, hogy erősebbek legyünk, de sajnos megsérültem, mert túl keményen dolgoztam. Most azonban egyre jobb és erősebb vagyok.”