Ibrahimovic megszerezte karrierje első öngólját, mégis hős lett - videóval

A Bologna az AC Milan csapatát fogadta az olasz bajnokság 9. fordulójában. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, a Rossoneri Leao góljával már a 16. percben megszerezte a vezetést. Ha ez nem lett volna elég a Bologna számára még az első félidőben zuhanyozni küldték Adama Soumaorót utolsó emberként elkövetett szabálytalanság miatt. Ezt Ibráék ki is használták, percekkel később Davide Calabria góljának köszönhetően már 0-2 állt az eredményjelzőn.

Úgy tűnt, hogy el is dőlt a mérkőzés, de a fordulást követően megrázták magukat a hazaiak, és Ibrahimovic öngóljának, és Musa Barrow szemfülességének köszönhetően újfent egyenlő volt az állás. 2-2.

6 perccel később azonban Roberto Sorianót is leküldték a bolognaiaktól. Kettős emberhátrányba kerültek a vendéglátók, amit a mérkőzés hajrájában kétszer is kihasznált a milánói együttes, Ibrahimovic saját kapuja után az ellenfélébe is betalált egyszer, így végül 4-2-e nyertek a piros-feketék.

Bologna-AC Milan 2-4

gólszerzők: Ibrahimovic(49.-öngól), Barrow (52.) illetve Leao (16.), Calabria (35.), Bennacer (84.), Ibrahimovic (90.)

kiállítva: Soumaoro (20.) , Soriano (58.)

