Ibrahimovic: legközelebb átadom Kessienek a büntetőt

Az AC nem tudta kihasználni a riválisok pontvesztéseit és hazai pályán csupán 2-2-s döntetlent játszottak a Verona ellen. Bár Ibrahimovic az utolsó percben egyenlítetni tudott, a mérkőzést követően elégedetlenül nyilatkozott a sajtónak, miután büntetőt hibázott.

"Mérges vagyok, nyernünk kellett volna, a döntetlen nem elég jó. Megvoltak a lehetőségeink, de én is kihagytam a tizenegyest. Azt hiszem, legközelebb inkább átadom a lehetőséget Kessienek" - mondta Ibrahimovic, aki már harmadik büntetőjét rontotta el az idei szezonban.

"Most jól jön a válogatott szünet, pihenésre van szükségem. Nem vagyok a legjobb formámban,nem éreztem olyan határozottnak magam a kapu előtt, mint ahogyan megszoktam"

A svéd arról is beszélt, hogy mennyire szoros most a bajnokság a és gyengébb teljesítménye miatt.

"Most több csapat is beleszólhat a nagyok dolgába, a múltban az olyan csapatoknak, mint az Atalanta nem volt esélyük. Nagyon sok bajnokságban játszottam ,de szerintem a mind közül a lekeményebb. Több csapatnak is van esélye a bajnoki címre, olyanok is harcban lehetnek, akik most még nincsenek csőúcsformában" - mondta a svéd.

Az AC Milan jelenleg a bajnokság első helyén áll, megelőzve a szezon meglepetés csapatát a Sassuolót. A Rossoneri a válogatott szünetet követően a otthonába utazik.