Ibrahimovic kimaradt a svéd keretből, mégis játszana az EB-n

Ibrahimovic közösségi oldalán üzent szurkolóinak, hogy hiába sérült meg, nem adja fel, és ott akar lenni a nyári Európa-bajnokságon.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Janne Andersson,a svéd szövetségi kapitány múlthéten jelentette be, hogy Zlatan Ibrahimovic kihagyja a nyári Európa-bajnokságot, mivel az AC Milan május 9-ei, Juventus elleni győzelme során térdsérülést szenvedett. A támadó távolmaradását az EB-ről a tegnapi kerethirdetés is megerősítette, hiszen nem szerepelt a neve a svédek bőkeretében.

Ibrahimovic szerdán mégis közösségi oldalán üzent a szurkolóinak, hogy nem adja fel, még nincs vége. A svéd egy szobabiciklizős videóval illusztrálta, hogy mekkora elánnal vetette bele magát a rehabilitációba, és ezzel azt sugallta, hogy ott akar lenni a nyári kontinensviadalon.

Ibrahimovic tartja a svéd válogatottsági gólrekordot,118 mérkőzésen 62 gólt szerzett a címeres mezben. A veterán támadó a 2016-os kontinenstorna után már egyszer lemondta a válogatottságot, de 5 éves kihagyás után idén tavasszal visszatért, és 39 évesen is sziporkázott, a Grúzia elleni 1–0-ás és a Koszovó elleni 3–0-ás siker alkalmával is kiosztott egy-egy gólpasszt. A csatár Olaszországban is jó idényt fut, minden sorozatot tekintve 27 mérkőzésen 17 gólt rúgott.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Spanyolország-Svédország EB találkozón a svéd siker 8,50-szeres pénzt ér.