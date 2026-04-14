Nagyot fordult a világ az algériai középpályással: a 2024-25-ös szezonban még a német másodosztályú Hertha alapembere volt, majd nyáron 12 millió euróért szerződtette a Leverkusen. Könnyen lehet, hogy a következő szezonra ismét klubot vált, hiszen a Manchester City érdeklődése mellett számos más angol csapat figyelmét is felkeltette - értesült a Sky Sports.

Annyi előnye lehet a több kérővel szemben az Égszínkékeknek, hogy Mazát ugyanazt az ügynökség képviseli, mint Omar Marmousht, akit 2025 elején már szerződtettek.

Nem újkeletű dolog, hogy a manchesteriek a Bundesligából igazolnak, ugyanis 2023-ban Josko Gvardiolt vették meg az RB Leipzigtől, míg egy évvel azelőtt Erling Haaland tette át hozzájuk a székhelyét a Borussia Dortmundtól.

Ugyanakkor a gyógyszergyáriak hosszú távon számolnak Mazával. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Simon Rolfes sportigazgató szavai szerint azért nem hozzák vissza ingyen Julian Brandtot a szezon végezetével, mert az ő posztján ott van náluk a 20 éves algériai középpályás.

