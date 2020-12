Ibra: Elkezdtem beszélgetni a házzal, elneveztem a falakat

A sztársportolókat sem kerülte el a koronavírus - Ronaldo több pozitív teszt után szabadulhatott, de például Zlatan Ibrahimovicsban is megjelent a Covid-19.

A játékosa a Corriere Della Seranak adott nyilatkozatában beszélt a vírusról és a következményeiről.

"Amikor pozitívra teszteltek, nagyon nyugodt, sőt egy kicsit kíváncsi is voltam a vírusra. Látni akartam, mi ez a Covid-dolog. Otthon voltam és nyugodtan vártam mi fog történni."

Ibra családja Svédországban él, így a 39 éves sztár egyedül a négy fal között vészelte át a bezártsági időszakot, a születésnapját is karanténban kellett töltenie.

"Fájt a fejem, nem annyira erősen, de épp annyira, hogy idegesítő legyen. Egy kicsit elveszítettem az ízlésemet is - természetesen egész nap otthon ültem, sehova sem tudtam menni. Borzasztó, ha semmit sem tud csinálni az ember."

A szokásos tünetek mellett a karantén egyik különös mellékhatásról is beszélt a svéd támadó:

"Valamikor elkezdtem beszélgetni a házzal, elneveztem a falakat is. Ez egy mentális dolog volt. Maguk is beképzelnek mindenféle betegséget, amiben nem is szenvednek."