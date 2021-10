Hulk volt feleségének unokahúga gyermeket vár a focistától, az ex kifakadt

Kinek nem kell ingyen 3,2 millió forint? Regisztrálok és játszom a nyereményért!

Hulk 2019-ben elvállt korábbi feleségétől, Iran Angelo de Souzától. A focista és volt párja 12 évig voltak házasok, három gyerekük született. De az élet nem áll meg, a támadó azóta megházasodott, és hetekkel ezelőtt az ifjú pár nagyszerű örömhírt közölhetett: gyerekük születik! Múlthét szombaton az fiatalok a gyermek nemét is felfedték. Azonban alig telt el pár óra, a focista exe máris reagált Instagram oldalán – értesült róla a Daily Mail.

Ne de ki is Hulk új felesége?

2019-ben miután a focista és korábbi felesége, Iran útjai elváltak, a csatár összejött felesége unokahúgával, akivel 2020 márciusában össze is házasodtak. Iran azonban nem kimondottan örül a gyermekáldásnak, érzéseit, gondolatait a közösségi oldalán követőivel is megosztotta:

„A hűtlenség és a hazugság olyan, mint a kés. Megsebez minket, belevág a húsunkba és elvérzünk. Kiégünk, és kicsit meg is halunk legbelül. Csak az idő képes felfedni a hazugságokat, és megmutatni, ki milyen ember is valójában. De aki hisz Istenben, annak a halál, egyben az újjászületést is jelenti. Minden egyes hazugsággal, minden egyes csalódással újjászületik, mert Jézus vele van. Köszönöm Istenem, hogy felszabadítottál.”