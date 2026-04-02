Hugo Ekitiké szemtelen köténnyel „köszöntötte” a játékvezetőt a Kolumbia elleni győzelem során - VIDEÓ!

Magabiztos francia siker

Bár korábban írtunk róla, hogy a támadó szereplése bizonytalan a felkészülési mérkőzéseken, Didier Deschamps végül becserélte. Ekitiké pedig élt a lehetőséggel, és egy támadás során a játékvezetőt, Victor Rivast „kínálta meg” egy hanyag köténnyel.

A kísérleti összeállításban felálló „Kékek” már az első félidőben eldöntötték a találkozót: Désiré Doué duplájával és Marcus Thuram fejesével korán háromgólos előnybe kerültek. Kolumbia csak szépíteni tudott a hajrában, így a végeredmény 3–1 lett. Franciaország hibátlan amerikai túrát zárt, miután korábban Brazíliát is legyőzte.

