Hozta a kötelezőt az AS Roma és az Inter, idegenben bukott pontokat az AC Milan

Duplával segítette győzelemhez az AS Romát Paulo Dybala a negyedik fordulóban.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Először lépett pályára újdonsült csapatában Andrea Belotti, azonban tíz perc alatt nem tudott sok mindent csinálni az olasz támadó az AS Roma Monza elleni mérkőzésén. Nem úgy, mint Paulo Dybala, aki előbb a 18., majd a 32. percben is betalált, végül pedig Roger Ibanez állította be a 3-0-s végeredményt a "farkasok" javára. José Mourinho legénysége ezzel a sikerrel továbbra is veretlen az új idénybe, és tíz ponttal vezeti a tabellát.

Az Internazionale eközben a másik újonc Cremonesét látta vendégül. A milánóiak bő 38 perc alatt eldöntötték a mérkőzés érdemi kérdését, hiszen Joaquin Correa a 12., majd Nicolo Barella a 38. percben eredményes volt. A második játékrészben aztán a csereként beálló Lautaro Martinez is bevette a Cremonese kapuját, viszont az újonc így sem adta fel, és David Okereke a 90. percben szépített.

A napot az AC Milan nyitotta, azonban a Sassuolo otthonában csak 0-0-s döntetlent ért el a címvédő, amely így két ponttal marad el az éllovas AS Romától, és egyel a második Internazionale mögött.

SERIE A, 4. FORDULÓ

Sassuolo-AC Milan 0-0

AS Roma-Monza 3-0 (Dybala 18., 32., Ibanez 61.)

Internazionale-Cremonese 3-1 (Correa 12., Barella 38., L. Martinez 76., ill. Okereke 90.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az AC Milan-Inter olasz bajnoki rangadón a Rossoneri győzelme 2.65, a döntetlen 3.50, a Nerazzurri sikere 2.55-szörös szorzóval fogadható. (x)