Hova igazol Szoboszlai Dominik? Már fogadni is lehet rá!

Szoboszlai Dominik az utolsó meccseit játssza Salzburgban. Ez abban a pillanatban vált biztossá, amikor az osztrák csapat kiesett a Bajnokok Ligájából, hiszen a továbbjutás lett volna az egyetlen olyan opció, ami a magyar támadót Ausztriában tudta volna tartani.

Az ügymenet most felgyorsulhat, hiszen mindenkinek az az érdeke, hogy Szoboszlai Dominik már a télen távozzon a csapattól. A téli átigazolás a klubnak is jó lenne, hiszen így gyorsan bevételhez jut, ráadásul a hírek szerint a megállapodások értelmében a vevőnek néhány hét alatt rendeznie is kell a 25 millió eurós számlát. A játékosnak is az lenne az ideális, ha mielőbb mehetne az új klubjához, hiszen gyorsan beilleszkedne.

Itt a lehetőség arra, hogy fogadásokat kössünk, hiszen az Unibet oldalán a játékos klubváltásával kapcsolatban is találunk ajánlatot. A legnagyobb esélye annak van, hogy az viszi a magyart és Gulácsi Péter, valamint Orbán Willi társa lesz. Egyelőre az is alaposan benne van a pakliban, hogy a Salzburg nyárig megtartja, de a következő lehetőségek már sokkal izgalmasabbak.

Több csapat

A mellett az a is szerepel a tétlapon, amely már nyáron is vitte volna Szoboszlait, de lehet fogadni – és érdemes – az Arsenalra is, amelyről korábban kiderült már, hogy álomszerűnek tartanák a magyar labdarúgó átigazolását. Lőw Zsolt is szívesen dolgozna együtt a legnagyobb magyar tehetséggel a -nél, így természetesen a párizsiakra is fogadhatunk. De van a tétlapon más érdekesség is.

