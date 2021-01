Hosszú idő után lőtt gólt a Chelsea 130 milliós párosa

A két nyári igazolása, Timo Werner és Kai Havertz több, mint tíz meccsen keresztül nem találtak be - emiatt sok kritikát kaptak az elmúlt hetekben. Bár csak a negyedosztályú Morecambe elleni, 4-0-ra megnyert FA-kupa meccsen, de végre megtört a jég: gólt szereztek!

A 24 éves Werner 12 mérkőzés után volt újra eredményes - az 53 millió euróért érkező német játékos a második gólt szerezte, épp Havertz átadását váltotta gólra.

Timo Werner’s goal! (2-0)



His 12 game run without a goal for Chelsea is over! Clever assist from Havertz.#cfc pic.twitter.com/WenwLNVNlR