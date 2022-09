Már csak az a kérdés, hogy De Gea mögé vgay helyére érkezett szlovák hálóőr

Az elmúlt hetekben már többször is lehetett hallani arról a pletykáról, hogy a Vörös Ördögök igyekeznek megszerezni a Newcastle kapusát, Martin Dubravkat. Konkrétumokat ugyan még nem tudni, de Fabrizo Romano arról számolt be, hogy minden megegyeztek a Newcastle is és Dubravka is a manchasteriekkel, így biztosra vehető a kölcsönadás - ami vételi opciót is tartalmaz.

