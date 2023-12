Hosszú évek óta nincs mecénása a magyar bajnokság éllovasának

Pakson remélik, hogy az őszi remeklés láttán hamarosan kopogtat az ajtón egy főszponzor.

„Az, hogy magyar csapatként hosszú évek óta nincs főszponzorunk, számomra több mint meglepő. Úgy érzem, megérdemelnénk” – mondta Haraszti Zsolt, az NBI őszi bajnoka, a Paksi FC ügyvezetője.



A zöld-fehérek – akik 12 éve ezüstérmesként zártak – éllovasként várják a tavaszi folytatást, ám nem fűznek komoly reményeket a bajnoki cím megszerzéséhez.

„Senkinek nem kell bemutatni a Ferencvárost, amely nyilvánvalóan más kategóriát képvisel, mint a többi NB I-es klub. Nem véletlenül tartják úgy sokan, hogy az élvonal mezőnyét az FTC, valamint további tizenegy csapat alkotja. Ahogyan másokénál, a mi keretünknél is lényegesen erősebb a Fradié, nem kérdés, hogy a zöld-fehérek a bajnoki cím toronymagas favoritjai” – nyilatkozta a Sportálnak adott interjúban Haraszti Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője.

Úgy fogalmazott: az utóbbi években nem egyszer közel voltak ahhoz, hogy maradandót alkossanak, ám végül – hol ezért, hol azért – nem értek el kiemelkedő eredményt. Ezen az őszön viszont nagyjából minden klappolt, minden összejött. Ami pedig a paksi titok nyitját illeti...

„Azt gondolom, a klub mindig adott volt ahhoz, hogy itt olyan munkát lehessen végezni, amit sokan megbecsülnek. A maga szerény körülményei között összetartó, jól működő klub a miénk, minden területen olyan emberek dolgoznak, akik értik a dolgukat, és a vezetőedzővel, Bognár Györggyel az élen a szakmai stáb is teljesen rendben van. Ehhez jött még, hogy a játékosok nagyon összefogtak. Van több rutinos, sok nagy csatát megélt futballista az öltözőben, gyakran megbúbolom a fejüket azzal, hogy nem tudhatják, meddig tart még a karrierjük, jó lenne valami szépet elérni… Úgy tűnik, veszik a lapot. Egyben lévő, harcos kis csapatunk van, és persze a tudás sem hiányzik belőle”.

A klubvezető arról is beszélt, sokáig elképzelhetetlennek tartotta, hogy a Paks az első osztályú mezőny oszlopos tagjává válik.

„Nem tagadom, ha az NB I-es bemutatkozásunk előtt valaki azzal áll elém, hogy zsinórban tizennyolc évet eltöltünk az élvonalban, megkérdeztem volna tőle: nem ütötte be a fejét valahol...? Ám ahogy teltek az évek, úgy haladtunk mi is lépésről lépésre előre. A 2010–2011-es idényben ezüstérmesek lettünk a bajnokságban, a Ligakupát megnyertük, majd a nemzetközi porondon is letettük a névjegyünket. Csodás időszak volt, a későbbiekben mindent megtettünk azért, hogy hasonló sikereket arassunk, de miután távozott a főszponzorunk, át kellett értékelnünk bizonyos dolgokat”.

Haraszti Zsolt bevallotta, a lelke mélyén bízik abban, hogy az őszi remeklés láttán hamarosan kopogtat az ajtón egy mecénás:

„Az ember mindig bizakodik. Ugyanakkor az, hogy magyar csapatként hosszú évek óta nincs főszponzorunk, számomra több mint meglepő. Úgy érzem, megérdemelnénk”.

Alighanem a főszponzor hiánya is közrejátszik abban, hogy Paks azon klubok közé tartozik, amelyek bevallottan szem előtt tartják az úgynevezett fiatalperceket, hogy részesülhessenek az ezért járó központi támogatásból. Bognár György vezetőedző meg is említette nemrég, hogy az „ajánlás” miatt sokszor nem is a legerősebb tizenegy játszik.

„A fiatalok szerepeltetéséért járó bevétel nagyon fontos nekünk. Szerencsére hozzátehetem, hogy tehetséges fiataljaink vannak, ami az utánpótlásunkban zajló remek munkának is köszönhető. Legnagyobb örömünkre több korosztályba is adunk válogatottat, válogatottakat. Akik nálunk pallérozódnak, azok közül néhányan jó eséllyel pályáznak arra, hogy idővel az első csapatban is megmutassák magukat. Nem véletlen az sem, hogy bár számos tehetségünket csábítják különböző akadémiák, nem akarnak elmenni, mert úgy látják, itt van reális lehetőségük arra, hogy évek múltán bemutatkozzanak az élvonalban. A fiatalpercekre visszakanyarodva: az persze nem mindegy, hogy valaki már kész labdarúgó, vagy „csak” tehetség az NB I-ben. A kettő között van különbség, a fiatal játékos teljesítménye sokkal inkább hullámzó. Nem vitás azonban, hogy a magyar futball szempontjából fontos a fiatalok játszatása, én kötelezővé is tenném az élvonalban, már csak az esélyegyenlőség miatt” – hangsúlyozta Haraszti Zsolt.