Hosszabbítana Ibrával a Milan - "Teljesítettük a kívánságát"

Frederic Massara szívesen meghosszabbítaná Zlatan Ibrahimovic 2021 nyarán lejáró szerződését a listavezetőjével - ezt a hétvégi, Sampdoria elleni 2-1-es győzelem után mondta el a sajtónak a sportigazatója.

A megbeszéléseket még nem kezdték el, de "adott időpontban" sor kerül erre is - mondta Massara, majd folytatta: "Függ a hangulatától, a kívánságától is. Bizonyította, hogy rengeteget nyújt számunkra, viszont a Milan is sokat ad neki - teljesítettük azt a kívánságát, hogy a legmagasabb szinten maradhasson. Reméljük, hogy még sokáig fog nálunk játszani."

A cikk lejjebb folytatódik

Ibra az AC Milan idei hat meccsén tíz gólt lőtt , 39 éves kora ellenére remek időszakot él át.

Több csapat

"Mindig egyre többet akarok, talán azért vagyok még mindig itt. Olyan vagyok, mint Benjamin Button - napról napra fiatalabb." - mondta el egy korábbi nyilatkozatában a svéd játékos.

Kedden és szerdán jönnek a Bajnokok Ligája utolsó csoportmérkőzései - van még időd fogadni!