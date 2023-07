Hosszabb Bajnokok Ligája-szereplésben reménykedett a Fradi új igazolása

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

„A Klaksvík ellen olyan vereséget szenvedtünk, ami nagyon fájt nekünk, mert nagyon reméltük, hogy a Bajnokok Ligája utolsó szakaszába juthatunk” – mondta a Ferencváros új igazolása, a tunéziai válogatott Mohamed Ali Ben Romdhane a klub hivatalos honlapjának adott interjúban.

A nyáron igazolt tunéziai középpályás, afrikai Bajnokok Ligája-győztes Mohamed Ali Ben Romdhane egyre jobban beilleszkedik a zöld-fehér csapatba. A támogatást viszont nemcsak a pályán kapja meg a stábtól és a társaktól, hanem hazájából is több tízezren szurkolnak neki és a Ferencvárosnak. A klub honlapja szerint neki is köszönhetően immár 20 ezer tunéziai követi a Fradi közösségi oldalát.

„Nagyon jól érzem magam, mindenki nagyon jól fogadott, a vezetők, a stáb, a csapattársaim és a szurkolók is, jól megy a beilleszkedésem” – mondta Mohamed Ali Ben Romdhane.

Szóba került a dicstelen Bajnokok Ligája-búcsú is.

„A Klaksvík ellen olyan vereséget szenvedtünk, ami nagyon fájt nekünk, mert nagyon reméltük, hogy a Bajnokok Ligája utolsó szakaszába juthatunk” – fogalmazott a tunéziai válogatott játékos, aki hazájában, az ország legnagyobb klubjában, az Esperance Tunis-ban is élt már át kegyetlen vereségeket, de...

„A nagy klubokban nem szabad túl sokat rágódni ezeken, vissza kell menni dolgozni, hogy új kihívások elé nézzek” – hangsúlyozta Mohamed Ali Ben Romdhane, aki Máté Csaba megbízott vezetőedzői kinevezése kapcsán arról is beszélt, hogy a játékosoknak alkalmazkodni kell ehhez a változáshoz, és mindig igyekeznek segíteni az edzőt ötletei megvalósításában.

A Fradi új igazolása honfitárásáról, az FTC-től a német élvonalbeli Union Berlinhez szerződött Aïssa Laidouniról, valamint a szurkolókról is beszélt.

„Aïssának már az érkezésem előtt is sok rajongója volt! Továbbá a tunéziai szurkolók nagyon szeretik a futballt, és óriási biztatást kaptam, amikor ide szerződtem. Mindent megteszek, hogy boldogok legyenek és büszkék legyenek rám. Köszönöm nekik, hogy itt is támogatnak, remek szezonunk lesz és én leszek itt a nagykövetük/képviselőjük. Aïssa nagyszerű játékos, és a karrierje is csodálatos. Amit rólam mond, az nagyon megérint, és nyomást gyakorol rám, hogy megfeleljek a szavainak. Jó dolgokat mondott nekem a klubról, a szurkolókról, és nagyon hálás leszek neki” – fogalmazott.

Az Ekl-selejtezőben aratott 4–0-ás hazai siker mellett sem ment el szó nélkül Mohamed Ali Ben Romdhane.

„Nagyszerű győzelmet arattunk a Shamrock ellen, azonban még hátra van a visszavágó, amit jól kell megoldanunk, de végre elkezdődött a szezonunk. A legjobb még csak ezután következik!” – hangsúlyozta a tunéziai középpályás.