Horvátországban készül a Fehérvár a tavaszi szezonra

A magyar elsőosztályú csapatok megkezdték a felkészülést az tavaszi szezonjára, köztük a MOL Fehérvár is egy horvátországi edzőtáborral.

A székesfehérvári klub hivatalos honlapján közölte, hogy előbb két PCR tesztet is végeztek a csapat játékosain és csak ezt követően indulhatott az érdemi munka. Az újévet fizikai és orvosi felmérésekkel kezdte a Fehérvár, ezt követően szerda reggel 10 napos horvátországi edzőtáborba vonulnak.

A háromszoros magyar bajnok klub öt felkészülési mérkőzést fog játszani déli szomszédainknál, köztük az osztrák Strum Graz, illetve a selejtezős ellenfele a Dinamo Zagreb ellen is.

Több csapat

Íme a MOL Fehérvár programja Horvátországban:

01.08. MOL Fehérvár FC - HNK Rijeka (horvát)

01.10. MOL Fehérvár FC - Sturm Graz (osztrák)

01.12. MOL Fehérvár FC - HNK Orijent (horvát II.)

01.14. MOL Fehérvár FC - Dinamo Zagreb (horvát)

01.16. MOL Fehérvár FC - NK Osijek (horvát)

Szerezd meg a Goal olvasóinak járó 10 000 Ft extra bónuszt az Unibeten! Kattints, regisztrálj és tiéd a kockázatmentes bónusz!

Szintén a Fejér megyeiekkel kapcsolatos, hogy a csapat támadóját, Nemanja Nikolicot statisztikái alapján a XXI. század leggólerősebb magyar futballistájaként tartja számon az IFFHS. A válgatott játékos exkluzív interjút adott lapunknak, melyben elmondta, hogy bár az őszi szezonnal nem teljesen elégedett és nagy a hátrányuk a Ferencváros mögött, a végsőkig küzdeni fognak az aranyéremért.

"Nem ezt vártuk… Úgy indultunk neki, hogy elsők akarunk lenni, de most nehéz helyzetben vagyunk, hiszen a Ferencváros magabiztos volt ősszel és kilenc ponttal előttünk van. Ők nem hibáztak, ellenben mi többször is. Nem tudtunk magas szinten futballozni minden meccsen, ha mi nem vagyunk jó passzban akkor nem nyerünk. Pedig a bajnoki címhez az is kell, hogy ha rosszul megy a játék, akkor is győzni kell valahogy. Látni kell, hogy elkezdtünk egy új csapatot építeni, fiatal játékosokkal és új edzővel. Sok meccs van még hátra és a végsőkig küzdünk majd az aranyért. A kupában is csúcsra akarunk érni, szóval nem adtunk fel semmit."- mondta optimistán a 33 éves futballista.

A cikk lejjebb folytatódik

A Vidi a második helyről várja a tavaszi folytatást, kilenc ponttla lemaradva a listavezető FTC mögött, úgy, hogy egy meccsel többet játszottak, mint a rivális. Márton Gábor csapata az Újpest ellen kezdi meg a szezon második felét, január 23-án.

A teljes interjút ezen a linken érhetik el KATT.