Horvátország megmentette Franciaország A-divíziós tagságát

Franciaország ugyan 2-0-ra kikapott Dánia otthonában, azonban Horvátország 3-1-re nyert Ausztria ellen, így Mbappéék megőrizték A-divíziós tagságukat.

A dánok és a franciák szempontjából is fontos volt az utolsó Nemzetek Ligája csoportmérkőzés, hiszen míg előbbi a csoportgyőzelemért, utóbbi a kiesés elkerüléséért indult harcba. Dánia aztán nagyon gyorsan lerendezte a találkozót, hiszen a 34. percben Kasper Dolberg révén került előnybe a házigazda, majd öt perccel később Andreas Skov Olsen be is állította a 2-0-s végeredményt. Ennek ellenére nem örülhetett felhőtlenül az északi ország, nem úgy, mint a franciák.

A csoport másik mérkőzésén ugyanis Horvátország már a hatodik percben előnybe került Ausztria otthonában, s a házigazda hiába egyenlített három perccel később, a találkozó utolsó bő 20 percében két gólt is szereztek a horvátok, akik így 3-1-re nyertek. Ez azt jelenti, hogy déli szomszédunk biztos ott lesz a Nemzetek Ligája négyes döntőjében, valamint az is biztossá vált, hogy a hat mérkőzésen csupán öt pontot szerző Franciaország a következő kiírásban is az A-divízióban fog szerepelni.

Az 1. csoport mellett a 4. négyes küzdelmei is, ahol Hollandia és Belgium a csoportgyőzelemért játszott egymással, míg Wales és Lengyelország a kiesés elkerüléséért. A hollandok végül Virgil van Dijk révén 1-0-ra nyertek, és 16 ponttal megnyerték a csoportjukat, míg a lengyelek Karol Swiderski találatával arattak 1-0-s sikert és maradtak bent az A-divízióban.

A C-divízióban négy mérkőzést rendeztek, amelyek közül talán a legérdekesebb, hogy Feröer-szigetek hazai környezetben 2-1-re legyőzte Törökországot, amely ennek ellenére is feljutott a B-divízióba. A legutóbb Azerbajdzsán ellen 2-1-es vereséget szenvedő Szlovákia 1-1-es döntetlent játszott Fehéroroszországgal.

UEFA NEMZETEK LIGÁJA, 6. FORDULÓ

A-DIVÍZIÓ

Ausztria-Horvátország 1-3 (Baumgartner 9., ill. Modric 6., Livaja 69., Lovren 72.)

Dánia-Franciaország 2-0 (Dolberg 34., Skov Olsen 39.)

Hollandia-Belgium 1-0 (Van Dijk 73.)

Wales-Lengyelország 0-1 (Swiderski 58.)

C-DIVÍZIÓ

Azerbajdzsán-Kazahsztán 3-0 (Marochkin 67. - öngól, Ozobic 74., Nuriev 90+1.)

Szlovákia-Fehéroroszország 1-1 (Zrelak 65., ill. Bakhar 45.)

Feröer-szigetek-Törökország 2-1 (Davidsen 51., Edmundsson 59., ill. Gurier 89.)

Luxemburg-Litvánia 1-0 (Rodrigues 88.)

D-DIVÍZIÓ

Andorra-Lettország 1-1 (Rosas 88., ill. Gutkovskis 50.)

Moldova-Liechtenstein 2-0 (Stina 90+2., 90+4.)

