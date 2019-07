Horváth Gábor: Igazi karakternek kell lennie egy fiatalnak, mert tehetségből tengernyi van a világon

A The Path menedzseriroda játékosmegfigyelője nyilatkozott a Goal-nak.

A scoutként és sportmenedzserként is dolgozó Horváth többek között a magyar futball-utánpótlás helyzetéről, az U17-es vb-ről, a magyar kupacsapatok európai szerepléséről beszélt, valamint azt is elmondta, milyen tulajdonságok szükségesek mindenképpen ahhoz, hogy valakiből profi sportoló váljon.

Közeleg az U17-es világbajnokság, ahová egy remekül sikerült Európa-bajnokság után jutott ki a magyar U17-es csapat. Milyen esélyei vannak szerinted az együttesnek Brazíliában?

- Azt már régóta tudni lehetett, hogy egy remek korosztályról van szó, tele jó egyéni képességű játékossal, akik igazi közösséget is alkotnak. Jó csapatszellem uralkodott a selejtezők és az Európa-bajnokság során egyaránt, amiért a szakmai stáb is sokat dolgozott. Sok tehetséges játékos alkotja a keretet, és minden meccsen volt egy-egy valaki, aki vezérré tudott előlépni, emellett pedig szinte mindenki megállta a helyét a kiélezett szituációkban, azok is, akik csak a selejtezők során segíthették a csapatot.

Ha ennyire együtt lesznek Brazíliában, akkor ott is szép eredményre lehetnek képesek, azt gondolom tovább fognak jutni a csoportjukból. Remek lehetőség ez a fiataloknak arra, hogy felmérjék és megmutassák magukat a korosztályukban globális szinten.

Milyen területen látsz fejlődési lehetőséget a magyar utánpótlásban?

- Nagy különbséget látok az alapvető mentalitásban. Több külföldi klub utánpótlás edzéseit és mérkőzéseit látva az tapasztalható, hogy külföldön a srácok minden edzésre úgy mennek ki, mintha az lenne az utolsó lehetőségük bizonyítani, hogy helyük van a futball világában. Minden edzésen meg kell küzdeni a helyekért már csak a keretbe való bekerülésért is. Sokan panaszkodnak, hogy nem kapnak elég lehetőséget.

Én abban hiszek, hogy minden edzés egy lehetőség bárkinek arra, hogy bizonyítsa, ő akar a legjobb lenni! Ha csak egy-két emberhez eljut ez az üzenet, már boldog leszek. Eszemben sincs észt osztani, de akiknek megadatik a lehetőség arra, hogy lássák a külföldi viszonyokat, azoknak kötelessége erről tájékoztatni azokat, akikhez máshogy nem jut el az információ.

Mik játszhatnak szerepet akkor, amikor egy klub leigazol egy játékost?

- Természetesen egy-egy játékos leigazolása a klubok igényein múlik leginkább. A legfontosabb, hogy milyen posztra és milyen stílusú játékost szeretne szerződtetni az adott klub, de itt már különböző irányvonalak mentén alkothatnak stratégiákat a vezetők. Például van, aki inkább tapasztaltabb játékosokat részesít előnyben, ahol kisebb a hibázás lehetősége, míg mások inkább fiatal tehetségeket építenének a csapatukba későbbi továbbértékesítés reményében.

Fontos tényező, hogy valaki szabadon igazolható játékosokat akar-e szerződtetni a csapatába, vagy hajlandó élő szerződéssel rendelkező játékosokért átigazolási díjat fizetni aktuális klubjának. A klubok tisztában vannak vele, hogy egy-egy pozícióba a szerződtetni kívánt játékosokra mekkora összegű keretet tudnak fordítani, ezáltal, ha a játékos szakmailag és az igényeiben is megfelel az adott klub számára, akkor nyílik esély a szerződtetésére.

Milyen fő szempontokat vesz figyelembe egy játékosmegfigyelő?

- Két részre bontanám a dolgot. Egyrészről cél specifikus, hiszen nem mindegy, hogy egy klub scoutja vagy esetleg egy menedzser figyeli a játékost. A klub scoutja tisztában van azzal, hogy milyen játékrendszerbe, milyen posztra, milyen stílusú labdarúgót szeretne beilleszteni. Ezzel szemben, egy menedzser azt vizsgálja, hogy egy adott labdarúgót milyen klubba lehetne elképzelni a képességei és a karaktere alapján.

Másrészről poszt specifikus, mert a különböző szerepkörökbe különböző kvalitások és személyiségjegyek kerülnek előtérbe a játékhelyzetek alapján. A technikai, fizikális és mentális képességek fontossága mellett a legtöbb megfigyelő az igazi karaktereket keresi, egy labdarúgó legyen tisztában az erényeivel és mutassa is meg azokat.

Mit jelent egy Szerhij Rebrov kaliberű edző a Ferencvárosnak? Látsz előrelépést Thomas Dollhoz képest?

- Ha röviden szeretnék válaszolni, akkor azt mondanám, hogy rendszert jelent egy nemzetközi szinten is versenyképes játékoskeret működésében. Az köszön vissza a pályán látottak alapján, hogy minden egyes játékos tudja, mi a feladata és azt is, hogy miért. Mindezt pedig végre is tudják hajtani a mérkőzéseken. A selejtezők során látottak és az eredmények tükrében azt gondolom kijelenthető, hogy sikerült előrelépniük az elmúlt szezonokhoz képest.

És mit jelent Marko Nikolics a Fehérvárnak?

- Marko Nikolics egy igazi győztes. Nem véletlen, hogy vezetőedzőként alig 40 esztendősen már magyar, szerb és szlovén bajnoknak is mondhatja magát, előbbi két országban kupagyőztes is. A MOL Fehérvárral az elmúlt évek legnagyobb magyar klubsikerét aratta az EL-főtáblára történő kvalifikációval, valamint a csoportban elért eredményekkel.

Pontosan tudja, hogyan kell győzni és a játékosoknak is át tudja ezt adni. A győzelmek pedig sosem szorulnak magyarázatra.

A Debrecenen kívül a többi 3 magyar csapatnak van esélye továbbjutni a BL-ben, illetve az EL-ben. Látsz reális esélyt arra, hogy valamelyik csapatunk ott legyen a BL/EL-főtáblán?

- Egyelőre a magyar csapatok jól kezdtek az európai színtéren, amire rég volt már példa. A és a MOL Fehérvár továbbjutására a következő körben nagy esélyt látok. A DVSC párharca úgy tűnik a papírforma szerint alakul, itt titkon reménykedtem egy szorosabb első összecsapásban, de a -csapat ellen nem volt elvárható a továbbjutás.

A az első találkozón nagyon stabil volt, ha csütörtökön is ilyen szellemben lépnek pályára, akkor boríthatnak az előzetes várakozásokon. A realitás a Ferencváros és a Fehérvár továbbjutása lenne, de bízom a Honvéd sikerében is. A Fradi ezzel a játékkal megérett a csoportkörre az európai kupaporondon, az EL-főtábla meg is lesz nekik reményeim szerint.

Milyen tulajdonság kell, hogy meglegyen egy fiatal sportolóban a tehetsége mellett, ahhoz hogy sikeres legyen?

- Minden sportágra és minden sportolóra igaz, hogy akkor lehet áttörést elérni, ha valaki az alapvető tehetsége mellett hisz abban, amit csinál, azért pedig hajlandó feláldozni minden mást. Igazi karakternek kell lenni, mert tehetségből tengernyi van a világon. Az igazi karakter pedig céltudatos, elhívatott, mentálisan pedig nagyon erős, mert nem csak a csillogást, de a szenvedést is bizony el kell tudni viselni.

Ezek mellett nélkülözhetetlen egy olyan szakmai és emberi háttér, amiben egy sportoló ki tud bontakozni, a maximális teljesítményének elérése innentől csak rajta múlik. A ,,the path,,-nál mi hiszünk benne, ha egy tehetséges sportoló számára a feltételek biztosítva vannak, akkor a kemény munka, a kitartás, a rendíthetetlen hit és a bizalom, amit a környezetétől kap olyan messzire repíthetik őt, amilyen messzire csak jutni akar!

Végül egy bónusz kérdés a végére: milyen motivációja van egy olyan játékosnak, aki itthon remek teljesítménnyel kvázi benttartja a csapatát az -ben, és mégsem tartanak rá igényt?

- Vernes Ricsire gondolsz?

Igen.

- Hát ez jó kérdés! A motivációval természetesen nincsen gondja Ricsinek, hiszen úgy alakultak a dolgok, hogy az NB I-nél egy magasabban jegyzett bajnokságban futballozhat az idei szezonban, ahol jelenleg egyedüli magyar légiósként bizonyíthat. A labdarúgók életében előfordul, hogy klubváltásra kerül a sor, ezzel ő is tisztában van, de a felek békében váltak el, sok sikert kívánva egymásnak. Ő már az új feladatára koncentrál, jó szezont szeretne futni egy magasabb szinten is, amivel jó esélye lehet felhívni magára a figyelmet a nemzeti csapatnál is.

