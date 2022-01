Horváth Ferenc: "Volt olyan játékos, akinek újra be kellett mutatkoznom"

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

Nem a januári volt Horváth Ferenc leggondtalanabb felkészülési időszaka edzői pályafutása során, hiszen a Budapest Honvédon is végigsöpört a koronavírus.

A kispestiek szombaton a sereghajtó Gyirmótot fogadják hazai pályán, és habár szinte már újra teljes kerettel dolgozhat, a trénernek a kezdőcsapat kialakításánál is lesznek gondjai.

"Olyan régen találkoztunk egymással, hogy akadt olyan játékos, akinek be kellett mutatkoznom, illetve bemutatni őt a társaknak. És ez sajnos csak félig vicc, hiszen gyakorlatilag egy napot sem tudtunk komplett csapattal és stábbal készülni a téli időszakban. Könnyebb lenne felsorolni, hogy kik nem kapták el a télen a vírust, szóval ahogy a csapatok nagy részét, minket is alaposan megtépázott a Covid" - nyilatkozta Horváth a Bp. Honvéd hivatalos honlapjának, hozzátette, az utolsó pillanatig küzdeniük kell majd a három pontért, hogy a Honvéd, Gyirmót, koronavírus hármasból ők nevethessenek a végén.

"Az első keret felnőttjátékosai közül mindössze heten tudták végigdolgozni a felkészülést, szóval ez még csak egy kispályás csapatra lenne elég, és így több hiányposzt is van. A vírus által eddig megkímélt játékosok mellett van 15-16 emberünk, akik 20-30 percet már biztosan bírnak, néhányan többet is, csakhogy ez nem jégkorong, hogy sorokat cseréljünk, ahogy védekező- és támadóegységeket sem lehet kialakítani. Ezért komoly logisztika lesz összerakni a kezdőcsapatot, és azt is, hogy miként sakkozzunk majd a cserékkel" - fejtette ki a gondokat a vezetőedző, aki szerint a Honvéd legnagyobb ellensége továbbra is saját maga.

