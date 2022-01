Horváth Ferenc szeretné, ha egyszer a Honvédnak kedvezne a VAR

Tippelj az Újpest–Ferencváros derbire és 20-szoros pénzt nyerhetsz! Regisztrálj most! (x)

Bognár György (Paks): „A játék színvonala a várakozásomtól elmaradt. Az első félidőben az volt az elképzelésem, hogy három olyan középpályással játszunk, akik labdaszerzésben aktívabbak, és fenn tudjuk tartani a labdát a két belső csatárunknál. A labdaszerzésekből sok nem valósult meg, ha mégis, akkor nem tudtunk megfelelő minőségű lehetőségeket kialakítani. A szünetben kigondoltunk egy másik variációt, az sem működött, szóval, amit erre a mérkőzésre elképzeltem, nem igazán ült. Menet közben kellett tehát többször sakkozni, átszervezni a játékunk. A második félidőben voltak időszakok, amikor működött, de összességében a mai futballunk az általam elvárttól elmaradt. A Zalaegerszeg ennek ellenére sem nyerhetett volna, már csak a kialakított helyzetek és lehetőségek száma miatt sem. Mezőnyjátékban ugyanakkor jól játszottak, maximálisan egyenrangú partnerek voltunk. Vas Gábor nagyon jól teljesített Törökországban, és egy roppant tehetséges fiatal játékosról van szó a személyében. Nem a jobb hátvéd a posztja, ma kényszerből játszott ott. Osváth Attila nem tudott kiutazni velünk Belekbe, Lorentz Márton sérült, Lenzsér Bence pedig beteg. Úgy vélem, hatvan percig kiválóan játszott. A Covid-helyzetet tekintve mi egyelőre jól állunk, ez pedig Balog Judit és Haraszti Zsolt ügyvezetőknek köszönhető. Olyan szabályokat hoznak, amiket én is betartok és betartatok, persze nem törvényszerű, és semmi garancia nincs rá, hogy ez mindig így is marad, mindenesetre fegyelmezettek a srácok, az előírások jók. Pár hét, és azok is utolérik magukat, akik nem voltak velünk az edzőtáborban.” (paksifc.hu)

Waltner Róbert (ZTE): „Nagyon bosszant ez a vereség, én azt gondolom, hogy jobban és szebben is játszottunk a Paksnál, de a focit gólokra játsszák és a hazai csapat nagyon jól használta ki a helyzeteit. Volt amikor mi hibáztunk bele, például a harmadik gólnál, pedig tudtuk, hogy Bognárra és Ádámra figyelni kell. Az bizakodásra adhat okot, hogy jó mérkőzést játszottunk, szép helyzeteket alakítottunk ki, de a Paks jó csapat és kíméletlenül kihasználták a gólszerzési lehetőségeiket. Hiába játszottunk jól, a Paks eredményesebb volt ma, amihez gratulálok nekik.” (ztefc.hu)

Joarn Carillo (DVSC): „Mindkét csapat számára nehéz mérkőzés volt. Az első félidőben nagy taktikai csata zajlott a pályán, a Kisvárda akkor több párharcot nyert, azonban szünet után ezen változtatni tudtunk, így nem érdemtelenül szereztünk pontot. Hrabina Alex és Charleston jó teljesítményének is nagyon örülök.” (dvsc.hu)

Révész Attila (Kisvárda): Az első tizenöt-húsz percben mindkét csapat óvatosan játszott, tapogatóztunk, illetve próbáltuk megtalálni a nehéz talaj ellenszerét. Nagyon csúszós, könnyűszerkezetű volt a pálya, látszott, hogy a fű nem tapadt meg, ezért a keresztlabdáink, hosszú labdáink nem igazán ültek. Az első félidő második részében kezdeményezőbbé váltunk, többet tettünk a gólszerzésért, majd az utolsó tizenöt percben beszorítottuk a Debrecent és több olyan lehetőségünk volt, amiket illett volna gólra váltani, de a jelenlegi állapotunkban ez picit nehéznek ígérkezett. A második félidő kiegyenlítettebb küzdelmet hozott, ekkor már nem volt olyan domináns fölényünk. Összességében igazságosnak nevezhető a döntetlen, amivel nem vagyunk elégedettek. (kisvardafc.hu)

Horváth Ferenc (Bp. Honvéd): „Nem játszottunk jól, szerintem mindenki látta, hogy lassúak voltunk, lassan járattuk a labdát, pontatlanok voltak a felpasszaink. Nem volt dinamika a csapatban, egyritmusú volt a játék. Nagyon sok minden kijött egyszerre, aminek nem kellett volna, és a cserék sem tudtak hozzátenni a játékunkhoz. Nagyon rossz mérkőzés volt. Nem tudom, mi volt az oka ennek. Azt láttam, hogy nem merjük megcsinálni azokat a dolgokat, amiket edzésen bőven megcsinálunk. Megvoltak azok a mozgások, amiket kértünk, de nagyon lassúak voltak, a labda sebessége is borzasztó lassú volt. Senki nem mert semmilyen kockázatot felvállalni, se elöl, se hátul, ezáltal nagyon bizonytalanná vált a játékunk és nem volt benne semmi átütőerő. Minden hiányzott a csapatból, ami a támadójáték sava-borsa, a védekezéssel nem volt problémánk. Egyszer már jó lenne, ha velünk is történne már egy ilyen (VAR-ítélet – a szerk.), ez tény és való, de nem láttam még a helyzetet, hogy tizenegyes volt-e vagy sem. Ezzel nem tudok mit kezdeni. (M4Sport)

Csertői Aurél (Gyirmót): „Nem kezdtük jól a mérkőzést, az első félidőben a támadásainkat nem tudtuk végrehajtani, nem volt bennünk annyi játék. A második félidőben ebből sokkal többet mutatunk, több lehetőségünk volt. Úgy érzem, ezt az 1-0-s győzelmet teljesen megérdemelten szerezte meg a csapat. Gratulálok nekik, nagyon fegyelmezettek voltak és próbálták azokat a dolgokat megvalósítani, amiket megbeszéltünk. Nem volt könnyű, de a második félidőre azért kiegyenesedtünk, jobban játszottunk a Honvédnál.” (gyirmotfc.hu)

