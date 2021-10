Horváth Ferenc: "Megkeseríti az életemet a saját hülyeségem"

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A remek formában lévő Bp. Honvéd szombat este a MOL Fehérvár otthonába látogat. A kispestiek az elmúlt öt meccsükből négyet megnyertek, s csak egyszer kaptak ki a bajnoki címvédő és listavezető Ferencvárostól.

Horváth Ferenc idén februárban vette át a csapat irányítását, benntartotta a gyengélkedő együttest az NB I-ben, idén pedig már a dobogóért vannak harcban.

A 48 esztendős szakember az M4 Sport-nak adott interjújában elmondta, talán élete legnehezebb időszaka volt a kiesés elleni küzdelem az előző szezon végén, semmiképpen sem szerette volna, ha az ő nevéhez fűződik a Honvéd második kiesése az elmúlt száz év történetében.

"Komoly stressz volt, nagyon erős mentális feladat, de abban biztos vagyok, hogy a Honvédnak velem már nem lesznek ilyen gondjai, hiszen addig úgy sem húznám ki a kispadon. Eleinte nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz benntartani a csapatot. S bár mindkét együttes kiesett végül, mégis azt gondolom, ha nincsen a karrieremben 2018-ban a Balmazújváros és 2019-ben a Haladás, akkor ezt a Honvédot nem tudtam volna benntartani" - mondta Horváth, aki hozzátette, nem nagyon akart már az NB I-ben dolgozni, a Honvéd hívása volt az egyetlen, amire mégis igent mondott.

"Bár egy sportklub nem kupleráj, a „madame-ot” innen is kidobhatják egy pillanat alatt. Viszont rengeteg hálás dolgot is tapasztalok edzőként, az elmúlt hetekben több olyan gólt is szereztünk a Honvéddal, ami előre begyakorolt figura után született. Viszontláttam olyan elemeket a pályán, amikre ezekben a hetekben rágyúrtunk, ennél nagyobb öröm pedig egy edzőnek nem létezik. Ez kompenzálja a tudatot, hogy én vagyok az első, akinek adott esetben vennie kell a kalapját" - tette hozzá.

A tabellán jelenleg negyedik helyen álló gárda trénere továbbra sem a videóbíró legnagyobb híve.

"Konzervatív emberként nem vagyok az újítások híve a futball alapszabályaiban, szerintem elvették a játéktól azt, amitől a futball igazán futball volt. Szokták mondani, hogy a legnagyobb öröm az életben egyértelműen egy gyermek születése, de erre az ember vár kilenc hónapot, azt is tudja, hogy körülbelül melyik órában érkezik. A gól viszont ebben a nagyszerű játékban teljesen váratlan, egyszer csak leesik az égből, és ez volt számomra a legcsodálatosabb a futballban. Hirtelen egy olyan öröm ért, ami semmihez sem hasonlítható – a VAR-ral ezt az érzést vették el. Még visszanézik öt percig, addig nem tudok örülni tiszta szívből, csak izgulok egy nem létező szabálytalanság miatt. Szerintem ez totálisan tönkreteszi a játék örömét."

A szurkolóknak Horváth Ferenc nevéről sokszor egyedi nyilatkozatai jutnak eszébe.

"Nem szoktam soha előre gondolkodni, nem készülök ezekre a nyilatkozatokra, a meccshez igazodva pattannak ki a fejemből a dolgok. Nagyon sok hülyeségen jár az agyam, a kisfiam tudja talán legjobban, hogy nem sok ép gondolatom van. Amiket előre eltervezek, azok általában komoly kritikák" - mondta az edző az M4 Sportnak, akiről az is kiderült, hogy rendkívül babonás.

"A sok babona sajnos életem megkeserítője, végigkísér mindenhol. Minden héten minden napnak megvan nálam a maga rendszere, a borotválkozástól elkezdve a körömvágásig, az autó tolatásától a pénz kiadásáig szinte percre pontosan. Megmondom őszintén, megkeseríti az életemet a saját hülyeségem, de nem tudok vele mit kezdeni, már játékoskoromban is nagyon babonás voltam."

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Fehérvár-Honvéd bajnokin a hazai győzelem 1,90, a döntetlen 3,55, míg a vendég siker 3,80-szoros pénzt fizet.